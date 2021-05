Amy Winehouse – At the BBC

In uscita domani 7 Maggio 2021 disponibile in versione 3LP e 3CD

«Ricordo la prima volta che ho sentito la sua voce, capii subito che sarebbe stata una delle più grandi» – Nas

«Era schietta, fresca e ossessionata. E ci manca» – Mark Cooper (BBC Head of Music)

Una raccolta di 3LP e 3CD

“Amy Winehouse At The BBC” è una raccolta disponibile in 3LP e 3CD che racconta le molte straordinarie esibizioni di Amy Winehouse, probabilmente il più grande e genuino talento emerso nella musica britannica negli ultimi decenni. Sarà pubblicato domani 7 maggio 2021, su etichetta UMC / Island. Per la prima volta questa versione aggiornata offre versioni solo audio delle canzoni presenti in “A Tribute To Amy Winehouse di Jools Holland” e “BBC One Sessions Live at Porchester Hall. Questa raccolta cattura il rapporto forte e duraturo che Amy ha avuto con la BBC ed è un’ulteriore prova di quanto fosse un’artista straordinariamente talentuosa, completamente originale e davvero coinvolgente.

Include le prime session alla BBC Radio

“Amy Winehouse At The BBC” include le prime session alla BBC Radio, la musica delle sue esibizioni televisive, nonché gemme, rarità, cover uniche e versioni dal vivo di brani ormai classici come “Frank” e “Back To Black”. Nella confezione è incluso anche un libretto di 20 pagine illustrato con fotografie rare.

Il Disco 1 è una selezione di registrazioni scelte dal conduttore televisivo, cantautore e musicista Jools Holland. Nel Disco 2 ci sono ben 14 canzoni del periodo 2004 al 2009. Il Disco 3 presenta le esibizioni delle memorabili session di Amy alla Porchester Hall.

Questa raccolta è il giusto tributo alla sua impareggiabile abilità artistica, al talento fenomenale e alla sua forza straordinaria come autrice, cantante e interprete di classici.

CD/LP 1 – A Tribute To Amy Winehouse by Jools Holland

STRONGER THAN ME

TAKE THE BOX

TEACH ME TONIGHT feat. Jools Holland

REHAB

TENDERLY feat. Jools Holland

TEARS DRY ON THEIR OWN

MONKEY MAN feat. Jools Holland

I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE feat. Paul Weller and Jools Holland

DON’T GO TO STRANGERS feat. Paul Weller and Jools Holland

LOVE IS A LOSING GAME

CD/LP 2 – The BBC Sessions

KNOW YOU NOW (Leicester Summer Sundae 2004)

FUCK ME PUMPS (T In The Park 2004)

IN MY BED (T In The Park 2004)

OCTOBER SONG (T In The Park 2004)

REHAB (Pete Mitchell 2006)

YOU KNOW I’M NO GOOD (Jo Whiley Live Lounge 2007)

JUST FRIENDS (Big Band Special 2009)

LOVE IS A LOSING GAME (Jools Holland 2009)

TEARS DRY ON THEIR OWN (Jo Whiley Live Lounge 2007)

BEST FRIENDS, RIGHT? (Leicester Summer Sundae 2004)

I SHOULD CARE (The Stables 2004)

LULLABY OF BIRDLAND (The Stables 2004)

VALERIE (Jo Whiley Live Lounge 2007)

TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM (Pete Mitchell 2006)

CD/LP 3 – Amy Winehouse- BBC One Sessions Live at Porchester Hall

KNOW YOU NOW

TEARS DRY ON THEIR OWN

YOU KNOW I’M NO GOOD

JUST FRIENDS

HE CAN ONLY HOLD HER

I HEARD LOVE IS BLIND

REHAB

TAKE THE BOX

SOME UNHOLY WAR

BACK TO BLACK

VALERIE

ADDICTED

ME & MR JONES

MONKEY MA