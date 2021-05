Ermal Meta continua a sorprendere con uno speciale Domination Day sugli schermi di Telesia Tv

Tantissime le location coinvolte, tra le metropolitane di Milano, Roma, Brescia e Genova e 14 aeroporti d’Italia, unite sotto UNO stesso cielo.

Solo per oggi, venerdì 7 maggio, Ermal Meta sarà l’assoluto protagonista di un Domination Day, che grazie ai 5.000 schermi di Telesia, porterà in tante città italiane il video del nuovo singolo “UNO”

Dopo un primo incontro tra l’artista e Telesia,

in virtù di una speciale collaborazione con la Mescal, in cui Ermal Meta si è unito alla celebrazione dei 1.000 contributi musicali della rubrica MetroMusic, oggi continua a sorprendere e a far riunire le persone con la musica, in occasione del lancio del video del suo ultimo singolo “Uno”.

Nel corso della giornata gli schermi di Telesia

trasmetteranno contenuti dedicati allestiti all’interno di un format esclusivo – Ermal Meta Day- e per la prima volta vedremo il nuovo video, in un viaggio lungo un giorno per raggiungere chi viaggia per piacere – ora che in parte si può – chi per lavoro, chi si reca a scuola, chi arriva e chi parte.

Una collaborazione straordinaria che vede l’impiego di tutte le risorse di Telesia per mettere in campo una strategia di comunicazione a tutto tondo:

– nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova

– negli aeroporti italiani

– a bordo dei treni del metrò di Roma e degli autobus a Milano

Un progetto, tra i tanti, che vedono Telesia

impegnata nella costruzione di un dialogo continuo con i propri spettatori, nella consapevolezza che la musica, e l’arte in tutte le sue manifestazioni, possano essere leva di cambiamenti positivi.

UNO È IL NUOVO VIDEO DI ERMAL META

Il singolo è tratto da TRIBÙ URBANA

uscito venerdì 12 marzo ed entrato direttamente al #1 della classifica Top of the Music “Album” e della classifica Top of the Music “Vinili” della settimana

UNO è il cielo sotto al quale ogni giorni ci muoviamo, respiriamo, ridiamo o forse no, ci diamo un appuntamento che cambierà l’esistenza o forse no, ma è comunque quel cielo che come un enorme ombrello ricopre tutte le nostre vite, perché “visti da su siamo tutti uguali”.

Il video di UNO rappresenta un gioco che possiamo definire universale, dove un pallone si trasforma nel passepartout che apre le porte della felicità e -soprattutto – della condivisione.

Girato da Tiziano Russo, che firmò anche il video di Un Milione Di Cose Da Dirti, brano certificato Oro, il video racconta la voglia di ritrovarsi, sempre, sotto questo cielo che è UNO per tutti, anche semplicemente inseguendo un pallone in un qualsiasi campetto di periferia.

La coralità della canzone invita a partecipare anche a una piccola gioia come questa ed ecco spiegato perché Ermal Meta entra in campo e gioca con i colori, scherza con i ragazzi e le ragazze tra le quali riconosciamo Eleonora Goldoni, calciatrice, attaccante del Napoli e ride con tutti loro.

“Ridete con tutte le forze che avete ogni volta che ne avete l’occasione”

(Ermal Meta)

