Cannella, “Ore piccole”

ll secondo album del cantautore romano fuori il 7 maggio su tutti i digital stores.

Presente il nuovo singolo “Balla Così” feat. Zero Assoluto

Honiro Rookies

“Ore Piccole” è il secondo album di Cannella,

giovane leva della scuderia Honiro Label in uscita il 7 maggio su tutti i digital stores.

Questo lavoro è stato anticipato da cinque singoli: “Fiori Blu”, “Casa Tua”, “La Mia Roma”, “Ti Volevo Raccontare” e “Foro Italico”, che hanno raccolto complessivamente oltre il milione e mezzo di streams su Spotify e oltre 500.000 views su Youtube, proiettando Cannella come una delle proposte più promettenti per l’indie pop italiano.

A queste si aggiungono altri cinque inediti, tra cui “Balla Così”, focus track dell’album, realizzata in collaborazione con gli Zero Assoluto.

Il titolo “Ore Piccole” fa riferimento alla sua vita notturna,

vissuta (quando era possibile) tra locali, bevute e amici. In questo ultimo anno, mentre la città dormiva, Cannella ha passato le notti chiuso in casa. Notti tutte uguali, dove le ore si fanno piccole e difficili da distinguere l’una dall’altra.

Tuttavia ha avuto tempo per riflettere e scrivere molte canzoni, un pò per scappare via con l’immaginazione, sognando isole fiorite e spiagge in festa, o ricordando con romanticismo una Roma protagonista per la sua vivacità caotica oramai perduta. Ma soprattutto, Cannella ha usato questo momento per riflettere davvero su sé stesso, destrutturarsi e raccontarsi davvero.

“Ore Piccole” è infatti un disco molto personale

con cui l’artista romano racconta le sue imperfezioni, i suoi errori e l’amarezza della solitudine. Uno dei nodi principali è il contrasto tra la paura ossessiva di rimanere soli e le difficoltà a legarsi a qualcuno.

Ma con la musica Cannella riesce ad aprirsi davvero, a trovare quelle parole e quei sentimenti sepolti dentro la sua anima. Lo fa usando frasi dirette, o raccontando momenti, belli o brutti vissuti prima, durante e dopo il lockdown,

Il risultato sono canzoni di un pop lucente e cristallino, magistralmente prodotte da Marta Venturini, capace di costruire arrangiamenti freschi e coinvolgenti, con elementi riconducibili al primo cantautorato italiano. Un passaggio obbligato visto il fortissimo legame di Cannella a Battisti, Dalla, Carboni e Cremonini, artisti conosciuti dai dischi del padre e “studiati” fin da piccolo imparando a memoria le loro canzoni.

Le chitarre e i synth sono i protagonisti assoluti delle canzoni presenti in “Ore Piccole”,

dando le giuste sfumature al processo catartico dell’artista, per un disco leggero e profondo allo stesso tempo. Dolce e pungente proprio come l’essenza della Cannella.