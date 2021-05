“Disney in cucina”, in edicola da sabato 22 maggio

“Disney in cucina”

Tante ricette gustose e divertenti per ricreare tutta la magia del mondo Disney in cucina

Il gelato di Olaf, i pancake di Ih-Oh, le barche di tonno di Peter Pan, il banana split di Topolino… sono solo alcune delle tante fantasiose ricette contenute in Disney in Cucina, la speciale rivista edita da Panini Magazines e disponibile in edicola e su Panini.it a partire da sabato 22 maggio.

Ricette ispirate ai personaggi Disney

Disney in Cucina è diviso in quattro sezioni che vanno dalla colazione alle idee per compleanni e occasioni speciali, e propone ricette semplici ma dettagliate, sia nello svolgimento che negli utensili da utilizzare. Ogni ricetta è liberamente ispirata ai personaggi e alle scene dei film Disney più amati – da Aladdin a Toy Story, passando per Gli Aristogatti, La Carica dei 101 e Frozen – e permetterà di ritrovarsi catapultati dalla cucina in un mondo magico e fantastico. Non mancheranno le ricette salutari, come il piatto vegetariano dedicato al Re Leone, le idee per le cene salate, come gli Spaghetti con le polpette di Lilli e il Vagabondo e quelle più elaborate come la Torta di Saetta McQueen.

La scelta perfetta, dunque, per lasciarsi ispirare ai fornelli dalle ricette del mondo e dei personaggi Disney, per rendere memorabile e originale ogni momento trascorso a tavola, in famiglia e con gli amici.

Con una cover in cartoncino rilegata in brossura e uno speciale prezzo di lancio a soli € 4,90, Disney in Cucina è un titolo perfetto da inserire nella vostra collezione di ricettari. L’appuntamento è dunque da sabato 22 maggio in edicola e su Panini.it.