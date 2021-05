“Il Giardino dei Finzi Contini” dell’artista Themorbelli

Venerdì 14 Maggio è uscito in radio e in digital download, “Il Giardino dei Finzi Contini” (Carioca Records/Artist First) il nuovo singolo dell’artista acquese THEMORBELLI, nuova voce del panorama Indie Pop Italiano, di cui verrà pubblicato a breve anche il videoclip.

Il racconto di Themorbelli

THEMORBELLI ci i racconta una storia, qualcosa che ha a che fare con sua madre e sua zia. ci racconta cosa può succedere dentro di noi da un certo punto in avanti. Come un fatto qualsiasi avvenuto 33 anni fa circa, possa sedimentare in noi per fiorire poi in una canzone.

Di come finì a Venezia grazie al matrimonio di alcuni cugini. Di come sia possibile viaggiare nel tempo grazie ai ricordi, ai profumi e di come certe città anche negli anni ’80 respirassero ondate di Rinascimento. Delle sue strampalate avventure in Italia, della vecchia TV nazionale, delle città che non ha mai visto, dei luoghi comuni che hanno comunque sempre un po’ di verità al loro interno. Del suo nuovo amore e della semplicità di certe emozioni. Ricordi frullati, suo fratello che, sul treno, si tolse il gesso alla gamba infortunata in Coppa Italia contro il Como, mentre lo raggiungeva per i festeggiamenti.

A suo Zio Mario e la pastiera Napoletana, a tutta la famiglia che è sempre molto di più di quello che immaginiamo.

Insomma “Il Giardino dei Finzi Contini” è un inno alla bellezza e soprattutto è un modo per svelare che la nostra vita va coltivata con delicatezza e passione, che bisogna credere nella trasformazione e questo perché è tutta la vita che la gente gli chiede: ma come fai ad essere così ? Semplice “vecio”: Perché da piccolo ho visto Venezia .

Il brano è stato scritto e composto da Mario Morbelli, registrato e masterizzato presso gli “HOG Studio’s” di Viareggio da Gianni Bini e prodotto da Leo Curiale.

