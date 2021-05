“Señorita”, il singolo dell’estate dalle sonorità tropicali

E’ uscito venerdì 21 maggio, “Señorita” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo esplosivo di Clementino & Nina Zilli Il brano, prodotto da Zef e Cino, è disponibile in streaming e digital download al link https://epic.lnk.to/Senorita.

“Señorita” nasce dalla speciale collaborazione tra il rapper napoletano e la cantautrice ma vede anche il coinvolgimento di alcune delle più importanti penne della scena musicale italiana, come Rocco Hunt e Federica Abbate. Con il suo sound fresco e coinvolgente, “Señorita” ci farà di certo ballare per tutta l’estate.

Clementino & Nina Zilli: i loro commenti sul brano e sul loro duetto

“Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo – commenta Clementino – Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente. Sono felice di ‘Señorita’ e credo che possa essere una delle tracce “hit killer” di questa estate.

Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente, il brano è stato scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, sono contento per la prima volta di cantare una canzone scritta da un altro artista, non mi era mai successo e per me è una nuova avventura.”

Queste invece le parole di Nina Zilli sul brano e sul duetto con Clementino: “Le sonoritá tropicali, il reggae e il rocksteady sono radici da cui difficilmente mi riesco a staccare. Cantare ‘Señorita’ al fianco di Clementino è stato naturale e molto divertente. Abbiamo background musicali diversi ma anche molto affini, la musica in levare è uno dei miei, nostri, grandi amori, spero che si senta tutta questa passione.”

https://www.instagram.com/clementinoiena/?hl=it

https://www.instagram.com/ninazilliofficial/?hl=it