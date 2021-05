Il Giro d’Italia passa da Bollate.

Domenica 30 Maggio alcune vie cittadine vedranno passare il Giro d’Italia. Senza dimenticare l’attenzione per il delicato momento che tutto il Paese sta vivendo, Bollate si sta preparando ad accogliere in sicurezza il passaggio della carovana rosa che vedrà sfrecciare nelle nostre vie i ciclisti della prestigiosa competizione.

Ecco le vie coinvolte:

Viale Lombardia, via Pace e via San Bernardo. Oltre alle strade vicine che si immettono nelle tre vie.

In queste vie e nelle strade vicine (quelle che si immettono in viale Lombardia, via Pace e via San Bernardo) per tutta la giornata di domenica 30, dalle ore 8 alle 18, il traffico sarà chiuso.

Le vie non saranno percorribili né attraversabili, come stabilito dalla Prefettura.

Il Comune invita i residenti delle vie coinvolte e circostanti a spostare preventivamente le proprie auto per poterle utilizzare.

Dalle 8 alle 18. infatti, le 3 vie e limitrofe saranno completamente inaccessibili.