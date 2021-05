15 e 16 maggio – 30° Festival Milano Musica

30° Festival Milano Musica

D’UN COMUNE SENTIRE

Primo weekend al Conservatorio

con il Recital di Maurizio Pollini e il concerto

dedicato a Georges Aperghis da L’Instant Donné.

Pollini interpreta Nono, Schönberg e Schumann e dona il suo concerto all’Associazione

per la commissione di nuove opere. L’Instant Donné presenta in prima esecuzione assoluta

D’un comune sentire di Georges Aperghis

Biglietti a partire da 10 €

Doppio appuntamento al Conservatorio di Milano per il 30° Festival Milano Musica. Sabato 15 maggio in Sala Puccini, alle ore 20, l’ensemble francese L’Instant Donné dedica un concerto monografico al compositore Georges Aperghis, con la prima esecuzione assoluta di D’un comune sentire, da cui l’edizione di quest’anno prende il titolo; mentre domenica 16 maggio alle ore 19 la Sala Verdi ospita l’atteso recital di Maurizio Pollini – già previsto lo scorso 30 ottobre e sospeso in seguito alla chiusura dei teatri – che il Maestro ha deciso di donare all’Associazione per la commissione di nuove opere. In programma …sofferte onde serene… di Luigi Nono – di cui Pollini è stato primo interprete, il 17 aprile 1977 per “Musica del nostro tempo”, e dedicatario insieme alla moglie Marilisa –, i Klavierstücke op. 11 e op. 19 di Arnold Schönberg, l’Arabeske e la Fantasia e di Robert Schumann.

I PROSSIMI CONCERTI

Mercoledì 19 maggio, all’Auditorium San Fedele il Quartetto Tana è il secondo ensemble europeo ospite, per la prima esecuzione in Italia di due lavori per quartetto d’archi con elettronica: Leading Lines di Ivan Fedele, co-commissione europea, e The Lehmann discontinuity di Daniel D’Adamo. In programma anche il Quartetto per archi n. 4 di Béla Bartók.

Lunedì 24 maggio a BASE Milano i musicisti di mdi ensemble, già in residenza a Milano Musica dal 2012 al 2017 e recentemente vincitori del Premio Abbiati, eseguono per la prima volta nella versione integrale il Ciclo dell’assedio di Giorgio Netti, con la regia del suono di Giuseppe Silvi.

Martedì 25 maggio in Santeria Toscana 31, il violoncellista Michele Marco Rossi è protagonista di un recital solistico con la prima esecuzione assoluta della nuova commissione a Vittorio Montalti e brani di Georges Aperghis, Filippo Perocco, Jonathan Harvey ed Enno Poppe.

All’Auditorium San Fedele si susseguono tre giorni di recital pianistici: venerdì 28 e sabato 29 maggio Ciro Longobardi presenta in tre concerti l’intero Catalogue d’oiseaux di Olivier Messiaen mentre domenica 30 maggio Maurizio Baglini interpreta Berceuse e Filastrocca di Francesco Filidei – piccola anteprima del Concerto per pianoforte e orchestra in programma a settembre in prima assoluta – cinque sonate di Domenico Scarlatti e D’après cinq chansons d’élite di Azio Corghi.

Lunedì 31 maggio, sempre all’Auditorium San Fedele, la programmazione primaverile si conclude con la proiezione cinematografica di Stalker, che ripercorre il legame tra Luigi Nono e Andrej Tarkovskij.

• Sabato 15 maggio 2021, ore 20

Conservatorio di Milano, Sala Puccini

Biglietti: € 10

Durata: 1 ora e 15′ senza intervallo

• Domenica 16 maggio 2021, ore 19

Conservatorio di Milano, Sala Verdi

Biglietti: € 40 / 20 / 10

Durata: 1 ora e 45′ con intervallo

Il 30° Festival Milano Musica è realizzato

in collaborazione con il Teatro alla Scala

BIGLIETTERIA FESTIVAL MILANO MUSICA

I biglietti per i concerti di maggio (esclusi gli appuntamenti a BASE Milano e Santeria Toscana 31) sono in vendita sul sito di TicketOne.

È possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso del concerto presso le biglietterie delle rispettive sale a partire da due ore prima dell’inizio.

Consigliamo di effettuare online l’acquisto dei biglietti per favorire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed evitare assembramenti.

È inoltre possibile acquistare i biglietti tramite bonifico bancario, scrivendo a biglietteria@milanomusica.org e indicando i dati dell’intestatario dell’ordine, i biglietti per

i concerti che si intendono acquistare, e un recapito e-mail e telefonico.

INTESTATARIO: Milano Musica – Associazione per la musica contemporanea

IBAN: IT10 S030 6909 6061 00000010284 BIC/SWIFT: BCITITMM

Biglietteria Milano Musica

biglietteria@milanomusica.org

tel. 02 67 39 78 50

dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e ore 14-16)

BIGLIETTI PER I SINGOLI CONCERTI DEL FESTIVAL

Teatro alla Scala, Conservatorio G. Verdi (Sala Verdi)

Biglietti € 40, € 20, € 10