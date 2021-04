“Verona For All”: il progetto per non vedenti e ipovedenti

“Verona For All”, il progetto

Promosso dal Sindaco Federico Sboarina per il Comune di Verona, “Verona For All, è il progetto (in collaborazione con la Camera di Commercio), per rendere accessibili 15 monumenti di Verona e della provincia scaligera a non vedenti e ipovedenti.

“Verona For All”, l’ impegno d’inclusività

L’idea di questo progetto è un’ulteriore conferma dell’impegno di rendere il territorio veronese sempre più digitale, sostenibile e accessibile, aumentandone l’inclusività per fare di Verona una delle prime città in Europa a sviluppare l’accessibilità nei luoghi di cultura in modo diffuso.

“Verona For All”, come votare

Questo progetto, è candidato a ricevere il finanziamento messo in palio da Volotea e mirato a sostenere la cultura nel territorio #VOLOTEA4VENETO.

È possibile votare il progetto entro il 20 maggio, al seguente link: https://volotea4veneto.it/#verona-for-all.

Al termine delle votazioni, l’iniziativa che avrà raccolto il maggior numero di preferenze riceverà il sostegno di Volotea e, tra tutti coloro che parteciperanno, un fortunato potrà aggiudicarsi un voucher per volare gratuitamente un anno con Volotea.

“Verona For All”: l’appello di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ha lanciato un appello che sostiene il progetto, scrivendo la seguente lettera: «Avendo avuto notizia dell’innovativo, inclusivo progetto istituzionale concepito dal Comune e dalla Camera di Commercio di Verona, plaudo all’iniziativa denominata “Verona For All” e sostengo con convinzione la necessità di simili musei diffusi, in grado di ampliare la fruizione e l’approfondimento dell’arte attraverso esperienze tattili ed allestimenti tecnologicamente avanzati. Mi auguro di cuore che tale progetto raccolga il sostegno e l’affetto che merita, poiché rilevante segnale di civiltà e di sensibilità”.

“Verona For All”: I ringraziamenti del Sindaco Sboarina

“Ringraziamo Andrea Bocelli per il supporto che dà alla nostra sfida e il Presidente Mario Barbuto. Verona è impegnata per realizzare un’idea inclusiva, che darà a tutti l’opportunità di apprezzare i suoi monumenti in maniera innovativa.

Nella trasformazione della città sempre più smart, accessibile e proiettata nel futuro, questo progetto sfrutta la nuova tecnologia e il digitale, per rendere più fruibili gli spazi più emblematici del nostro territorio. Sono onorato che un artista di fama internazionale oltre che ‘amico’ di Verona, come Andrea Bocelli, sia sceso in campo in prima persona con l’appello di sostegno alle nostre installazioni tattili.“

“Verona For All” è sostenuto da RTL 102.5