Giornata mondiale della Terra, quando ?

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale globale, istituita per celebrare il pianeta in cui viviamo e promuoverne la salvaguardia. Sensibilizzare sul tema è infatti quanto mai necessario: attualmente, l’impatto ambientale a livello globale è così fuori controllo che avremmo bisogno di 1,6 pianeti per sostenere il nostro consumo di risorse. E la combustione di carburanti fossili è, da sola, responsabile di oltre la metà del consumo totale.

Giornata mondiale della Terra e il tema della sostenibilità

Diviene quindi fondamentale, in ogni settore, lavorare allo sviluppo di alternative più sostenibili. Ad esempio, sulla spinta di quanto accaduto per l’automotive e la mobilità, anche il settore del giardinaggio e della cura del paesaggio (per sua natura particolarmente attento alla tutela dell’ambiente) sta sempre più investendo nell’elettrificazione.

Cub Cadet

Brand leader nelle attrezzature a motore per la cura del verde, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Terra, traccia un’analisi di come il settore si sta muovendo verso l’energia pulita. Negli ultimi anni, il numero di fornitori, la qualità delle attrezzature professionali, il consenso e la domanda sono aumentati in modo davvero significativo. Il futuro appartiene agli attrezzi da giardino ad azionamento elettrico: grazie alle innovazioni tecnologiche, i nuovi attrezzi con funzionamento a batteria, pur rispettando l’ambiente, sono potenti quanto gli attrezzi a benzina. Le emissioni inquinanti sono mantenute al livello minimo e l’inquinamento acustico si è notevolmente ridotto.

In generale, i produttori stanno accelerando sull’elettrificazione, diventata ormai parte integrante delle strategie aziendali. Cub Cadet, ad esempio, ha introdotto due innovativi e-rider nell’estate del 2020: il mini rider LR2e e il trattorino XT2e. Questi ultimi, insieme ai robot rasaerba della serie Cub Cadet XR, hanno completato la gamma di attrezzi da giardinaggio elettrici.