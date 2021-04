Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway di Caorle

Le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il Premio giornalistico Papa “Ernest Hemingway”, il concorso nazionale dedicato ai giornalisti under 30 che rientra nel programma del Festival dedicato a Mr Papa Hemingway e denominato “Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle” che si svolgerà a Caorle dal 19 al 25 luglio 2021, in partnership con il Comune.

Bando del concorso

Il bando del concorso per partecipare alla 7ª edizione del Premio è online al link: https://www.premiopapa.it/premio-papa/#partecipa.. Il Premio Giornalistico Papa “Ernest Hemingway” (www.premiopapa.it) è emanato dall’Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale (www.vitaleonlus.it) con il patrocinio della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, nonché la media partnership dell’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) e del quotidiano Il Gazzettino.

Al vincitore sarà assegnata la cifra di euro 1.000,00 (mille/00), nonché la prestigiosa penna stilografica Hemingway prodotta dalla Montegrappa. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale è il 15 giugno 2021.

Il Premio Papa

è riservato ai giornalisti under 30, sia pubblicisti sia professionisti, ai frequentatori del master e delle scuole di giornalismo, agli studenti universitari, nonché a coloro i quali hanno conseguito la laurea triennale o magistrale e non hanno compiuto i 30 anni di età e promuove la scrittura, la sua originalità. Incentiva la passione per la professione giornalistica sia dei frequentatori dei master e delle scuole di giornalismo sia degli studenti delle università italiane, coloro ai quali è rivolto l’annuale bando di concorso.

Ideato dall’Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale con il patrocinio della Federazione Nazionale Stampa Italiana e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, richiama il soprannome Papa affibbiato a Ernest Hemingway dall’amico Gerald Murphy al ritorno da uno dei suoi primi viaggi in Spagna, e rientra nel programma culturale del festival denominato Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle che si svolge annualmente a Caorle (Venezia) in partnership con Città di Caorle e con il patrocinio della Regione Veneto.

www.premiopapa.it

https://www.instagram.com/caorlefilmfestival/?hl=it

https://www.comune.caorle.ve.it/

