Calendario delle uscite di Aprile in streaming su NEXO+

Tra i nuovi film l’atteso debutto di Asimmetria di Maša Nešković, presentato in anteprima al Trieste Film Festival e in esclusiva su Nexo+ dal 16 aprile, Microcosmo dal 22 aprile per la Giornata Mondiale della Terra, nuovi contenuti d’arte (da Notre Dame de Paris a Giacometti passando per Renoir), danza classica, jazz, moda, documentari (Vaccini di Elisabetta Sgarbi, Se ti abbraccio non aver paura di Niccolò Maria Pagani) e la serie in 12 episodi sulle grandi colonne sonore

Le date

Dall’1 aprile

RENOIR E LA BAMBINA CON IL NASTRO BLU

di Nicolas Levy-Beff

Capolavoro di Auguste Renoir, prima disprezzato e poi a lungo tenuto nascosto, “La bambina con il nastro blu” è oggi di proprietà della Collezione Emil Bührle. Il docufilm offre un viaggio attraverso la storia di questo affascinante dipinto e il suo complesso destino, intimamente legato alla modella che vi fu rappresentata, Irène Cahen d’Anvers, e alle ore buie del regime nazista.

Dal 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA

di Niccolò Maria Pagani

Il racconto del legame tra un padre e un figlio in un road movie che parla di autismo. Ma soprattutto del coraggio di chi sceglie di non arrendersi mai. Franco Antonello ha un figlio autistico, Andrea. Quando Andrea ha compiuto 17 anni, padre e figlio hanno deciso di intraprendere un viaggio in moto attraversando tutti gli Stati Uniti. Da quella avventura è nato il libro Se ti abbraccio non aver paura, scritto da Fulvio Ervas e pubblicato da Marcos y Marcos, diventato un best seller a livello mondiale.

Dal 7 aprile, Giornata Mondiale della Salute

VACCINI – 9 LEZIONI DI SCIENZA

di Elisabetta Sgarbi

Cosa sono i vaccini? Come funzionano e come sono nati? Ne assumiamo troppi oppure pochi? Possono avere effetti collaterali? E quale relazione hanno con il grande tema dell’immigrazione? Su di essi veniamo correttamente informati? E come si possono riconoscere le false notizie che li riguardano? Sono solo alcuni dei temi che 9 uomini e donne di scienza (medici, semiologi, filosofi) affrontano, in altrettante “lezioni” giocose ed eclettiche, in questo documentario che non intende aprire un dibattito sul tema dei vaccini, semmai intende chiuderlo definitivamente, rimettendo al centro la scienza.

Dal 15 aprile, a due anni dal drammatico incendio della cattedrale

NOTRE-DAME DE PARIS – LA COSTRUZIONE DI UNA MERAVIGLIA

documentario in due parti di Emmanuel Blanchard

A due anni dal drammatico incendio, un documentario che ripercorre la storia di Notre-Dame che, a partire dal Medioevo, non ha mai smesso di trasformarsi. Otto secoli di passione, talento, sangue, distruzione e rinascita, durante i quali la cattedrale ha vissuto momenti tumultuosi nella storia della Francia, dai periodi più gloriosi a quelli più bui.

Dal 16 aprile

ASSIMETRIA

di Maša Nešković

Una ragazza e un ragazzo trascorrono insieme gli ultimi giorni della loro spensierata pausa estiva, mentre si avvicina il giorno in cui la ragazza dovrà lasciare il paese per sempre. Una giovane donna e un giovane si incontrano ascoltandosi attraverso le pareti di un vecchio edificio. Si legano rapidamente e si buttano in una appassionata relazione amorosa. Mentre esplora con lui la città che aveva lasciato da bambina, la giovane inspiegabilmente sente di averlo già incontrato prima. Una donna e un uomo si separano dopo 20 anni di matrimonio. Ognuno di loro cerca di trovare un posto tutto suo, ma c’è qualcosa che impedisce loro di andare avanti. L’estate è calda, le strade di Belgrado si riempiono delle storie vuote di queste coppie che si intrecciano in modo quasi casuale. Mentre la narrazione si svolge, emerge il quadro più ampio di una sola coppia – una coppia in tre fasi chiave della propria vita. Presentato in anteprima al Trieste Film Festival.

Dal 18 aprile, nell’anno in cui si festeggiano 120 anni dalla nascita

di Alberto Giacometti (10 ottobre 1901-11 gennaio 1966)

ALBERTO GIACOMETTI BY STANLEY TUCCI

di Elizabeth Dobson

Stanley Tucci è cresciuto a New York con un padre insegnante d’arte e fin da giovane ha amato il lavoro di Giacometti e la sua ricerca sulla condizione umana. Nel documentario, realizzato in occasione delle riprese del film Final Portrait, Tucci incontra profondi conoscitori del lavoro di Giacometti, tra cui lo scultore Antony Gormley, la direttrice della Tate Gallery Frances Morris e Adrien Maeght; entra nello studio parigino al 46 di Rue Hippolyte Maindron, per comprendere più a fondo un uomo tormentato che ha conosciuto la fama, ma che ha vissuto lontano dal lusso e disprezzato il denaro, concentrandosi sempre sulla sua ricerca artistica.

FINAL PORTRAIT

di Stanley Tucci

Nel 1964, in un viaggio a Parigi, lo scrittore americano James Lord (Armie Hammer) incontra l’amico Alberto Giacometti (Geoffrey Rush), che gli chiede di posare per lui. Lusingato e incuriosito, James accetta. È l’inizio di un’amicizia toccante, ma anche di un viaggio illuminante nella bellezza, la frustrazione e la profondità del processo artistico di Giacometti.

Dal 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra

MICROCOSMO – GRANDE MERAVIGLIA

di Pascal Moret e Julien Guiol

Un documentario sui poteri invisibili della natura, la sua bellezza, la sua intelligenza. Perché solo partendo dal piccolo si può costruire un mondo più sostenibile. Dopo tre miliardi di anni di evoluzione, la natura ha creato meccanismi sorprendenti, anche a livello microscopico, che permettono alle piante e agli animali intorno a noi di proteggersi, svilupparsi e affrontare le aggressioni da parte di fuoco, aria, terra e acqua. Questo Microcosmo stuzzica la nostra immaginazione con la sua bellezza e intelligenza.

Dal 22 aprile, aspettando la Notte degli Oscar di domenica 25 aprile

I MAESTRI DELLE COLONNE SONORE

Serie in 12 episodi di Lyndy Saville

Il rapporto tra musica e cinema è antico quasi quanto il cinema stesso. Con l’avvento sonoro, i film sono cambiati per sempre. Oggi le colonne sonore continuano ad essere vitali per la produzione di un film, quanto la sceneggiatura, l’interpretazione artistica e la realizzazione visiva. Questi sono i compositori che continuano a plasmare il cinema come lo conosciamo. Una serie in 12 episodi che ripercorre la storia delle grandi colonne sonore dalle origini ai giorni nostri.

Dal 24 aprile, nel giorno del Compleanno di Jean-Paul Gaultier

JEAN-PAUL GAULTIER – L’ULTIMA PASSERELLA

di Loic Prigent

Per celebrare il suo 50º anno come stilista, Jean-Paul Gaultier ha tenuto il suo ultimo show il 22 gennaio 2020 al Théâtre du Châtelet di Parigi, con un evento che unisce modelle e performance artistiche, virtuosismo e celebrazione. Una retrospettiva su una carriera e una dimostrazione che la sua creatività rimane intatta.

Dal 29 aprile, Giornata Mondiale della Danza

SPECIALE GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA

con una playlist dedicata selezionata dalla redazione di Nexo+



Dal 30 aprile, Giornata Internazionale del Jazz

SPECIALE GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ

con una playlist dedicata selezionata dalla redazione di Nexo+

comprensiva di due versioni “Reloaded” di due classici di Čajkovskij,

“Lo schiaccianoci – Reloaded” e “Il lago dei cigni – Reloaded”

