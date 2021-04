Malerba: il videoclip del nuovo singolo “Il Mio Riflesso”

Giorgia Malerba

in arte solo Malerba, pubblica oggi il videoclip del nuovo singolo dal titolo “Il mio riflesso”. Nella clip, diretta dai registi Roberto Celestri ed Emanuele Zupi, Giorgia canta all’interno di un bellissimo teatro deserto e lì ad applaudirla e sostenerla c’è il fratello Tommaso. Come ricorda il testo della canzone, anche in tempi bui ci saranno sempre l’uno per l’altra. Il video si conclude con una breve clip di Giorgia e Tommaso da piccoli.

Il video è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=Nm6N-A7yJsg

“Il mio riflesso è mio fratello” – ha dichiarato Malerba. “Il brano racconta il rapporto di amore tra un fratello e una sorella. Avere un fratello significa sentirsi sempre compresi da qualcuno, aiutati nei momenti più fragili della vita in poche parole una spalla su cui piangere.”

Nella canzone, infatti, Giorgia canta: “Ci sarò quando più ti sentirai solo al mondo, ci sarò se tu vorrai e se di me ne avrai bisogno, c’ero quando ero più alta io, adesso sei tu a proteggermi”.

La traccia

segue l’uscita del precedente singolo “NO GOOD”, cantato in collaborazione con il rapper multiplatino MAMBOLOSCO e di “LOCA CON TE”, prodotto da Andry The Hitmaker (Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang, Elettra Lamborghini).

Chi è Malerba

Malerba, oltre che cantante, è anche una superstar di TikTok: basti pensare che il suo video pubblicato lo scorso 13 dicembre e che la vede protagonista assieme al suo cane è stato il più visto sulla piattaforma in tutt’Europa con oltre 45 milioni di views!

Un successo incredibile sopraggiunto quasi per caso durante il lockdown, periodo nel quale Malerba, chiusa in casa come tutti, decide di passare il suo tempo con video bizzarri e alimentando la sua creatività su Tik Tok. Nel giro di pochissimo tempo, partendo da poche migliaia di followers Malerba si è ritrovata con oltre 3 milioni di seguaci!

Giorgia è nata a Terni nel 1999. Dopo aver finito gli studi presso il liceo classico e proseguito con un corso di laurea in giurisprudenza, Malerba si iscrive a Roma presso l‘Academy di Isola degli Artisti dove approfondisce la passione per la scrittura e per il canto. “Studio canto da quando sono piccolissima, la scrittura è una necessità, una liberazione, anche le storie più leggere ho bisogno di raccontarle in musica per fotografare il mio stato d’animo” – racconta Giorgia.

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/giooorgiamalerba/?igshid=goko9ku8z2hq

http://TIK TOK @giorgiamalerba0