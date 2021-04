Domani, venerdì 30 aprile, esce in digitale e nei formati CD e LP “Lifeblood” (Memory Recordings/licenza esclusiva Believe), il nuovo album del pianista e compositore mantovano Fabrizio Paterlini che con oltre 100 milioni di stream nel mondo e 600 mila ascoltatori mensili su Spotify ha portato la musica classica Made in Italy in tutto il mondo, conquistando anche Hollywood!

“Lifeblood”, l’album

Anticipato dall’Ep “LIFE”, che ad oggi ha superato il milione di stream, “Lifeblood” è un album di 12 tracce concepito con la struttura di un LP, che esprime la “doppia anima artistica” di Paterlini: quella più intima e introspettiva, rappresentata dai brani che compongono l’Ep “LIFE” (pubblicato il 19 febbraio), e quella più sperimentale e cinematografica di “Blood”.

“Lifeblood” – Live & Flames”

In occasione della release di “LIFEBLOOD”, alle ore 21.00 di venerdì 30 aprile, sul canale YouTube ufficiale dell’artista sarà trasmesso “LIFEBLOOD – LIVE & FLAMES”, un live in cui il pianista mantovano presenterà alcune tracce dell’album in un’atmosfera suggestiva, tra buio, fiamme e musica.

“Lifeblood”, la tracklist:

“Overture”, “Soft Rise”, “And We Go, Again”, “Fragile On A Summer Night”, “For My Kids”, “Thoughts”, “Solitude”, “White Forest (In Kazan)”, “Lifeblood”, “Summer Sketch”, “Obsession”, “The Healing Power Of Symmetry”, “Thoughts (Reprise)” (bonus track digital version).

Chi è Fabrizio Paterlini

Vera e propria eccellenza italiana e artista orgogliosamente indipendente, Fabrizio Paterlini ha portato la sua musica in tutto il mondo, arrivando anche ad Hollywood.

Artista trasversale e multiforme, è anche produttore e talent scout: nel 2016 ha fondato la sua etichetta Memory Recordings per promuovere il talento degli artisti emergenti. Ha inoltre in programma una serie di masterclass e corsi di pianoforte che terrà in giro per il mondo e in progetto un podcast che accompagnerà l’uscita dell’album.

