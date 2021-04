Volotea fa rotta verso l’estate e annuncia due nuove rotte da Milano Linate per Brindisi e Lamezia Terme

I nuovi voli per Brindisi e Lamezia Terme,

entrambi con quattro frequenze settimanali,

decolleranno rispettivamente il 3 e il 4 luglio

Salgono a cinque le rotte firmate dal vettore disponibili presso lo scalo,

da cui è possibile decollare anche verso Catania, Lampedusa e Pantelleria

Volotea fa rotta verso l’estate e annuncia l’avvio di due nuovi collegamenti in partenza da Milano Linate alla volta di Brindisi e Lamezia Terme. Le nuove rotte, già disponibili sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decolleranno il 3 luglio per Brindisi e il 4 luglio per Lamezia Terme. Grazie alle quattro frequenze settimanali previste, sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri lombardi, imbarcarsi alla volta di Puglia (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) e Calabria (tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Sempre a Linate, il vettore ha recentemente annunciato l’avvio di tre nuovi collegamenti per la Sicilia: da giugno, infatti, sarà possibile decollare anche verso Catania, Pantelleria e Lampedusa.

“Annunciamo con grandissimo entusiasmo l’avvio di queste due nuove rotte verso Puglia e Calabria, potenziando ulteriormente l’asse turistico tra Nord e Sud Italia. Aumentano quindi le opzioni di viaggio che proponiamo presso lo scalo di Linate: i due nuovi voli, infatti, si affiancano a quelli recentemente annunciati verso Catania, Lampedusa e Pantelleria. Per i prossimi mesi estivi, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19. Le due nuove rotte sono la conferma di un’eccellente collaborazione instauratasi con SEA e che auspichiamo possa ulteriormente svilupparsi in futuro” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo estremamente felici che Volotea annunci ulteriori nuove rotte su Milano Linate, ampliando così la sua offerta commerciale per il periodo estivo. L’opportunità che ha colto Volotea nell’aggiudicarsi slot della programmazione estiva contribuirà alla diversificazione delle proposte di viaggio sul city airport di Milano a tutto vantaggio dell’utenza, nel pieno rispetto della vocazione point-to-point dello scalo. L’aeroporto di Milano Linate, tra l’altro, offrirà quest’estate un’esperienza di viaggio rinnovata, grazie al completamento del restyling, sicura e tecnologicamente avanzata” – ha dichiarato Andrea Tucci, VP Aviation Business Development SEA.

Volotea, offerte

L’offerta Volotea per i prossimi mesi, naturalmente, è all’insegna della massima flessibilità: tutti i voli acquistati prima della fine di maggio, infatti, possono essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.

Per la Summer 2021, da Milano sono disponibili 5 collegamenti firmati Volotea, tutti domestici, alla volta di Catania, Lampedusa, Pantelleria, Lamezia Terme e Brindisi.

Tutte le rotte Volotea da e per Milano Linate sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.