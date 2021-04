Boss (io&te) di Epoque per “Equal Music Program”

Epoque e la campagna globale di Spotify

l’artista italiana di origini congolesi scelta per far parte della nuova campagna globale spotify “Equal Music Program”

Epoque si affaccia sul mercato discografico Italiano

, rapper e cantante torinese di origine congolese, classe 1992, ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Boss (io & te)”. Si tratta del primo progetto dell’artista per Virgin Records (Universal Music Italia). Con la sua proposta musicale unica, Epoque si è affacciata sul mercato discografico italiano (e anche su quello internazionale) grazie a un suono del tutto contemporaneo e ai testi dei brani che scrive in lingua francese, italiana e lingala, idioma della Repubblica Democratica del Congo.

Equal Music Program di Spotify

Un grande traguardo lo ha raggiunto però oggi: l’artista, infatti, è stata scelta da Spotify per far parte del loro Equal Music Program. EQUAL è la nuova campagna globale di Spotify dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio. L’iniziativa globale è progettata per promuovere l’equità di genere nella musica, convogliando vari programmi di successo Spotify sotto un’unica un’esperienza, che si pone l’obiettivo di sostenere artiste e creator. Tra i vari punti del programma ci sono le playlist locali EQUAL, che riflettono la cultura di 35 mercati che coprono oltre 50 paesi (inclusa l’Italia) e la playlist globale EQUAL, che conterrà una selezione di artiste provenienti da tutto il mondo, rinnovandosi su base mensile. Questo mese Epoque sarà una delle due artiste che rappresenteranno l’Italia con il suo singolo Boss (io&te) nella playlist globale EQUAL.

Epoque e i suoi passi importanti

Si tratta di un passo importante nella carriera di Epoque. Dopo il successo del precedente singolo “Petite”, brano afrotrap che ha riscosso consensi di critica e pubblico, in “Boss (io & te)” Epoque racconta il rapporto di una ragazza con il suo fratellino: una dichiarazione d’amore in cui l’artista descrive le difficoltà di chi cresce senza agi in un quartiere difficile ma vuole garantire un futuro a un bambino che deve accudire perché i genitori sono assorbiti dal lavoro. Epoque canta e rappa su una produzione musicale afro contemporanea di Di Gek in cui batterie che richiamano le ritmiche zouk si fondono a chitarre – suonate dal musicista ghanese Joshua – che riprendono stili e melodie tipiche dell’Africa centrale e occidentale.