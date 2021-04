Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale

“Diversamente classico – Primavera/Estate 2021”

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ha riaperto il 26 aprile 2021 le sue sale, primo teatro in Italia, con due produzioni che incarnano l’identità artistica e culturale dell’ente: Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello e Le sedie di Eugène Ionesco, firmate dal Direttore artistico Valerio Binasco e accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla stampa. Un inizio incoraggiante per una programmazione che, fino all’8 agosto 2021, vedrà debuttare gli spettacoli allestiti dal TST – grazie al lavoro degli artisti, delle maestranze e di tutto il suo staff – durante i mesi di chiusura dei teatri al pubblico, insieme a novità assolute e ad alcune produzioni che avrebbero dovuto andare in scena prima del lockdown.

La seconda parte di Stagione dal titolo DIVERSAMENTE CLASSICO – Primavera/Estate 2021 da un lato porterà in scena il repertorio classico attraverso riletture originali e dall’altro dedicherà ampio spazio alla drammaturgia contemporanea: in poco più di tre mesi saranno 26 i titoli programmati di cui 10 produzioni del TST (8 nuove produzioni esecutive e 2 coproduzioni) e 16 spettacoli ospiti.

Il finale di stagione vedrà protagonisti, insieme a Valerio Binasco, Filippo Dini, Silvio Orlando, Gabriele Lavia, Maria Amelia Monti, Monica Guerritore, Michele Di Mauro, Federica Fracassi, Ugo Dighero, Jurij Ferrini, Elisabetta Mazzullo, Orietta Notari, Silvio Peroni, Daniele Russo, Lorena Senestro, Elena Serra, Teatro dei Gordi e gli attori neodiplomati della Scuola del TST guidati da Gabriele Vacis e vedrà debuttare al Teatro Carignano in prima assoluta l’atteso The Spank, nuovo testo del romanziere, drammaturgo e sceneggiatore Hanif Kureishi, con protagonisti Valerio Binasco e Filippo Dini, che curerà anche la regia di questo lavoro.

Il Teatro Carignano ospiterà nuovamente in estiva Prato inglese con il debutto di Molto rumore per nulla di William Shakespeare per la regia di Silvio Peroni, mentre il Teatro Gobetti sarà la casa di Summer Plays che, proseguendo il percorso intrapreso lo scorso anno, proporrà testi di drammaturgia contemporanea e coinvolgerà registi e interpreti legati al territorio nell’ambito del progetto Torino Arti Performative e le compagnie selezionate per la rassegna Il cielo su Torino.

Produzioni e coproduzioni del Teatro Stabile di Torino

Ad accogliere nuovamente in sala gli spettatori, a partire dal 26 aprile, giorno del passaggio in zona gialla del Piemonte, sono state due nuove produzioni dello Stabile firmate da Valerio Binasco.

Al Teatro Carignano, ha debuttato in prima nazionale Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Valerio Binasco. In scena lo stesso Binasco nel ruolo del protagonista, insieme a Giordana Faggiano, Orietta Notari, Rosario Lisma, Lorenzo Frediani, Franco Ravera. Binasco affronta per la prima volta Luigi Pirandello proprio sulle tavole del palcoscenico del Carignano, dove Il piacere dell’onestà debuttò con successo il 27 novembre 1917 con la compagnia di Ruggero Ruggeri. Repliche previste fino al 9 maggio 2021.

Alle Fonderie Limone di Moncalieri, è andato in scena in prima nazionale, martedì 27 aprile, Le sedie di Eugène Ionesco, nella traduzione di Gian Renzo Morteo, per la regia di Valerio Binasco: un classico che ancora oggi demolisce tutte le convenzioni su cui si basa la nostra quotidianità. Michele Di Mauro e Federica Fracassi sono gli interpreti di questa amara commedia, i cui tratti assurdi si dissolvono in un vortice di parole che via via perdono senso, in una dimensione di frustrazione che a distanza di quasi settant’anni dal debutto dello spettacolo sembra parlare direttamente al nostro disarmante presente. Repliche fino al 16 maggio.

Al Teatro Gobetti, dall’1 al 13 giugno, debutterà in prima assoluta 10mg, drammaturgia della giovane Maria Teresa Berardelli, regia di Elisabetta Mazzullo: una commedia che tratta con toni lievi e una decisa sensibilità musicale la commercializzazione della malattia attraverso il sistema pubblicitario. Ma questo non è l’unico grande tema di un testo originale nella scrittura e nello sviluppo registico, perché insieme ad esso ruotano le tematiche cardine della vita di ciascuno di noi: amore, paura, solitudine, desiderio, frustrazione. Lo spettacolo vedrà in scena Andreapietro Anselmi, Carolina Leporatti, Davide Lorino, Francesca Agostini, Lucio De Francesco.

Al Teatro Gobetti debutterà, dal 15 al 27 giugno, Pandora proposto dal Teatro dei Gordi con la regia di Riccardo Pippa: un giovane collettivo che crea spettacoli ironici, suggestivi e soprattutto senza parole. In un mondo soffocato dalle chiacchiere, il silenzio è un atto rivoluzionario. Un bagno, attraversato da un’umanità variegata e transitoria, è la moderna metafora del vaso dal quale sono uscite le disgrazie dell’umanità. È un luogo di passaggio, d’attesa, d’incontro tra sconosciuti, un camerino improvvisato dove fare scongiuri, nascondersi, sfogarsi. Una coproduzione Teatro dei Gordi, Teatro Franco Parenti, Fondazione Campania dei Festival.