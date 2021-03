Marco Cavaleri ( EMA) a 24Mattino su Radio 24: “vaccino Sputnik, probabile ok a maggio”

Sputnik “è un vaccino ben disegnato e merita l’interesse di tutti. Siamo bene lieti di collaborare con l’azienda produttrice e vedere se possiamo utilizzarlo in Europa, ma dobbiamo verificare gli standard di produzione rispetto alle aspettative. C’è un programma in corso e nelle prossime settimane vedremo se riusciremo ad approvare il vaccino. Ma prima della fine di aprile non saremo pronti per dare l’ok a Sputnik, più probabile maggio”. Lo ha affermato Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali, a 24 Mattino su Radio 24

Marco Cavaleri ( EMA) a 24Mattino su Radio 24: “Astrazeneca, non è stabilito nesso di causalità con decessi – Giovedì decisione del comitato”

Sui decessi delle persone vaccinate con AstraZenaca “ad oggi il nesso di causalità non c’è, giovedì il comitato raccoglierà tutti i dati in base quello decideremo se fare qualcosa o meno”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) a 24 Mattino su Radio 24.

Maria Luisa Chioda