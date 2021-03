Farmacisti italiani solidali con ISS

Dai farmacisti italiani piena solidarietà all’ISS

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani esprime la massima solidarietà al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, professor Silvio Brusaferro, e a tutti i collaboratori dell’Istituto per l’ignobile gesto che si è consumato nella notte di domenica. Attaccare in questo momento l’ISS significa non aver compreso nulla del ruolo fondamentale che sta svolgendo a tutela della salute di tutti e, oggettivamente, significa indebolire l’azione di contrasto della pandemia che il Paese sta conducendo.