“L’uomo a pedali”- romanzo di Roberto Bonfanti

Roberto Bonfanti torna in libreria e su tutte le piattaforme digitali con la nuova edizione de “L’uomo a pedali”, curata da Edizioni del Faro.

A dodici anni dalla pubblicazione originaria, l’autore lombardo sceglie di rimettere mano a quello che è il suo romanzo più importante. Dandogli a tutti gli effetti una nuova vita, ne affina molte sfumature e per la prima volta lo rende disponibile anche in formato ebook.

Ben lontano dall’essere un romanzo sul ciclismo, “L’uomo a pedali” è una storia in cui l’amore che il protagonista nutre per la bicicletta diventa la metafora di tutte le passioni che ognuno può vivere e del senso di smarrimento che può provocare la perdita di una di queste.

L’AUTORE

Roberto Bonfanti è nato ai margini della più profonda provincia lombarda in un sabato pomeriggio di fine giugno dell’anno in cui morì Piero Ciampi.

Cresciuto dividendosi fra l’esigenza di raccontare storie, la passione per la musica e l’amore per la bicicletta, ha pubblicato finora cinque romanzi (“Tutto passa invano”, “L’uomo a pedali”, “In fondo ai suoi occhi”, “Suonando pezzi di vetro” e “Alice”), un progetto musicale (“Ogni sorso un ricordo”, realizzato con la collaborazione di Miky Marrocco) e una manciata di racconti sparsi per il web o su alcune antologie.

È da anni attivo con diversi ruoli all’interno del mondo della musica indipendente italiana e collabora tuttora con Rock Targato Italia.

L’autore ha deciso di “portare in giro” il suo romanzo nel modo in cui in cui avrebbe voluto il protagonista della storia: su due ruote.