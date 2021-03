Denise Faro torna con il nuovo singolo “Evergreen”

Venerdì 9 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “Evergreen”, il nuovo singolo della cantautrice “figlia del mondo” Denise Faro!

Il brano è già disponibile in presave (https://lnk.to/evergreen-denise-faro).

Dopo l’emozionante singolo “Jacuzzi”, brano sulla ricerca della vera felicità nelle piccole cose e nelle persone con cui condividerle, Denise è pronta a regalarci un altro spaccato di realtà.

“Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste.

Chi è Denise

Appassionata fin da bambina al canto, alla danza e alla recitazione, Denise ha mosso i primi passi ricoprendo alcuni ruoli sugli schermi televisivi e cinematografici fino a calcare i palchi teatrali italiani e internazionali. In seguito, dedicatasi principalmente alla musica è stata la prima e unica italiana ad entrare nel famoso tv show messicano “La Academia”, una competizione canora che ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti latini.

Lo show dà il via alla carriera oltreoceano di Denise che nel 2012 conquista i cuori latini, vincendo uno dei “festival della canzone” più importanti al mondo, “El Festival de Viña del Mar”, rappresentando l’Italia con un suo brano inedito “Grazie a te”. Nel 2019 inizia una nuova era musicale per Denise con il brano “Breaking Free”, in collaborazione con il DJ Luis Rodriguez.

L’artista presenta il brano nello stadio di San Siro durante i concerti di Vasco Rossi, davanti ad oltre 120 mila persone. In seguito scrive “Intrappolata (Atrapada)” in collaborazione con la cantautrice colombiana, vincitrice di un Grammy, Ana Casalett, in cui si racconta senza filtri. Nel 2020, durante il lock down decide di pubblicare una canzone scritta e prodotta a Los Angeles, “Inolvidable” (indimenticabile), senza però toccare il tema della pandemia, concentrandosi invece completamente sul tema universale dell’amore e della passione.

