Roccuzzo, “La Cura”

Dal 26 febbraio sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “LA CURA”, brano di FRANCO BATTIATO prodotto e riarrangiato da DANILO AMERIO (BIT Records) in una nuova, emozionante versione interpretata da ROCCUZZO.

Mentre è ancora al lavoro per completare il suo primo album, ROCCUZZO pubblica una cover che assume un significato diverso dal solito, pensando alla difficile situazione in cui stiamo vivendo: “LA CURA” di Battiato come quel sentimento di protezione che serva a placare le paure. Una dedica d’amore e di speranza con le parole intramontabili di un grande della musica italiana.

Spiega Roccuzzo a proposito del brano: «Ci sono delle canzoni eterne e “La Cura” è una di queste. Volevo lasciare il mio “colore” in questa versione. Vorrei trasportare il suo significato intenso nella difficile situazione in cui stiamo vivendo. La distanza ci sta facendo capire quali sono i valori importanti, e in un momento così particolare volevo dedicare a tutti questa bellissima opera di Battiato: un messaggio d’amore che invita a prenderci cura delle persone che ci stanno a cuore e del nostro futuro».

Il brano sarà accompagnato da un emozionante lyric video.