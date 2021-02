Lidl inaugura a Novate Milanese

Creati 22 nuovi posti di lavoro

Prosegue il piano di sviluppo dell’Azienda con una triplice inaugurazione: nel comune milanese, ad Atripalda (AV) e a Taranto.

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, festeggia tre nuove aperture, da Nord a Sud, tutte giovedì 25 febbraio: Taranto, Atripalda (AV) e Novate Milanese (MI).

Con queste inaugurazioni, salgono ad 8 i punti vendita aperti dall’Insegna da inizio dell’anno ad oggi, una media di un punto vendita a settimana, chiaro segnale di come il piano di sviluppo dell’Azienda prosegua senza sosta. La triplice apertura odierna ha comportato un investimento complessivo che sfiora i 18 milioni di euro – cifra che rientra nel piano da oltre 400 milioni di euro stanziati dall’Azienda nel corso del 2020 per l’apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica – e l’assunzione di oltre 50 nuovi collaboratori, che si aggiungono agli oltre 2.000 inseriti lo scorso anno.

Con l’inaugurazione di Novate Milanese in Via Bovisasca, Lidl rafforza la sua presenza nell’hinterland milanese, territorio strategico per i piani di sviluppo dell’Azienda e dove attualmente conta già una quarantina di punti vendita. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì 25 febbraio alla presenza del Sindaco Daniela Maldini. Complessivamente, questa nuova apertura ha portato all’assunzione di 22 nuovi collaboratori, un risvolto occupazionale molto importante in virtù dell’attuale contesto economico. Il nuovo supermercato rispecchia in pieno l’impegno di Lidl verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica.

Realizzato con particolare attenzione alle tematiche green, l’edificio rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 174 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, accumulate a causa dell’erosione delle coperture e dei piazzali, è stato realizzato un sistema interrato di trincee drenanti.

Infine, sempre a disposizione dei suoi clienti e del territorio, all’interno del comparto in cui sorge il punto vendita, l’Azienda ha realizzato due parcheggi pubblici, oltre a rendere fruibile dalla Comunità anche parte del parcheggio privato Lidl. Per la sicurezza stradale e la viabilità, sono invece stati realizzati marciapiedi, spartitraffico e aiuole verdi, non dimenticando l’illuminazione e le aree ciclopedonali per favorire l’accesso senza rischi al supermercato.

Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:00.