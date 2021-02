Pacifico, co-autore di due brani in gara al Festival di Sanremo

PACIFICO, all’anagrafe Gino De Crescenzo, è co-autore dei testi di due brani in gara al 71° Festival di Sanremo: “TI PIACI COSÌ” di MALIKA AYANE, scritto da Pacifico e Malika Ayane, e “BIANCA LUCE NERA” degli EXTRALISCIO (feat. DAVIDE TOFFOLO dei Tre Allegri Ragazzi Morti), firmato insieme a Mirco Mariani ed Elisabetta Sgarbi.

Nel 2004 Pacifico ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo in qualità di interprete, portando in gara il brano “Solo un sogno” (contenuto nell’album “Musica leggera”) e vincendo il premio per la miglior musica. Nel 2013 ha debutto al Festival come co-autore, scrivendo con Gianna Nannini “Bellissimo”, uno dei due brani presentati in gara da Marco Mengoni. Nel 2015 Malika Ayane si è classificata al terzo posto con “Adesso e qui (nostalgico presente)”, canzone che porta la firma di Pacifico oltre a quella della stessa Malika.

Pacifico è tornato in gara sul palco dell’Ariston in occasione della 68ª edizione del Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Tony Bungaro con cui ha interpretato “Imparare ad amarsi”, brano classificatosi al quinto posto di cui è anche autore del testo insieme a Bungaro. Sempre lo stesso anno, Pacifico ha partecipato alla kermesse anche come autore di altri due brani: “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo). Nel 2020 è autore insieme a Francesco Gabbani di “Viceversa”, canzone che si è posizionata sul secondo scalino del podio.