Morti l’ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere in Congo

La triste notizia è arrivata a seguito di un attentato nella Repubblica Democratica del Congo.

Morti l’Ambasciatore Luca Attanasio di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, il carabiniere Vittorio Iacovacci e un’autista.

Non è ancora chiaro se sia stato un tentativo di rapimento o un attacco terroristico. L’automobile in cui viaggiavano, in un convoglio, è stata presa di mira dagli assassini.

L’ambasciatore è stato ferito all’addome e trasportato all’ospedale di Goma in condizioni precarie e purtroppo non è riuscito a salvarsi.

L’attentato è avvenuto alle 9 italiane, mentre a nord di Goma erano le 10 del mattino.

Subito messaggi di solidarietà da parte della ministra degli Affari esteri congolese, Marie Tumba Nzeza, del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e dei capogruppo dei partiti italiani