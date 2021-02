DOMANI SERA, A “DRITTO E ROVESCIO” MARIO DRAGHI È L’UOMO GIUSTO PER SALVARE L’ITALIA?

PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTA EMANUELE FILIBERTO

Fallita l’esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico per la formazione di un Conte Ter, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato l’incarico per un governo di alto profilo a Mario Draghi, che ha accettato con riserva. L’ex presidente della Bce è l’uomo giusto per gestire l’emergenza economica e sanitaria, la presentazione del Recovery Plan e risolvere i problemi dell’Italia? Ma soprattutto, riuscirà a ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento? Di questo si discuterà domani, giovedì 4 febbraio, in prima serata, su Retequattro, a “Dritto e Rovescio”, l’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

A seguire, un’intervista a Emanuele Filiberto per un punto di vista sulla situazione politica italiana.

Nel corso della serata, come di consueto, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica e ai problemi di commercianti e autonomi in difficoltà, stremati da quasi un anno di restrizioni, chiusure e ritardi nell’erogazione dei ristori.

Tra gli altri ospiti della puntata: Andrea Ruggieri, Giovanni Donzelli, Carmela Rozza e Antonio Maria Rinaldi.