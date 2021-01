Volley femminile, Coppa Cev

VOLLEY

Domani 26 gennaio su Sky torna la CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE

COPPA CEV 2020-2021

Fase a gironi – quarto round – Gruppo B

Su SKY SPORT ARENA, e in streaming su NOW TV,

in DIRETTA le partite della CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Domani, 26 gennaio torna su Sky la Coppa Cev di volley femminile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club.

Nella bolla francese di Nantes, in Francia, si giocano le partite di ritorno del quarto round del Gruppo B della fase a gironi della Champions League, che vede in campo anche l’italiana Carraro Imoco Conegliano, che guida il girone dopo le tre vittorie ottenute in altrettanti match disputati all’andata.

Tre incontri in tre giorni per la compagine veneta, tutti da seguire in diretta in pima serata su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio. Prima sfida domani alle ore 20.30 contro le slovene del Calcit Volley Kamnik.

Del Gruppo B, oltre alle italiane e alle slovene, ne fanno parte anche le francesi del Volley-Ball Nantes e le turche del Fenerbahce Opet Istanbul.

Classifica con in testa Conegliano, prima con 9 punti, seguita dal Fenerbahce, con 6, dal Nantes, con 3, e dal Kamnik, fanalino di coda, ancora quota zero.

Passano ai quarti di finale la prima di ogni girone e le tre migliori seconde classificate.

Di seguito la programmazione live su Sky Arena e in streaming di NOW TV

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – FASE A GIRONI – GRUPPO B

quarto Round – girone di ritorno (a Nantes)

Martedì 26 gennaio – ore 20.30

Calcit Volley Kamnik-Carraro Imoco Conegliano

(telecronaca Fabrizio Monari)

Mercoledì 27 gennaio – ore 20.30

Volley-Ball Nantes-Carraro Imoco Conegliano

(telecronaca Michele Gallerani)

Giovedì 28 gennaio – ore 20.30

Carraro Imoco Conegliano-Fenerbahce Opet Istanbul

(telecronaca Stefano Locatelli; commento Consuelo Mangifesta)