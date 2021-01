“VERISSIMO”

FRANCESCO MONTE:

“La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci”

“Il gossip? Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”

Così Francesco Monte a Verissimo parlando della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica.

A proposito di questa strada intrapresa con passione, Francesco racconta: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”.

Molto più riservato rispetto al passato, l’ex tronista di “Uomini e donne” confida: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”.

A Silvia Toffanin Francesco racconta, inoltre, degli attacchi di panico di cui ha sofferto in passato e di cui ora si è liberato: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi – prosegue – erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”.

Sul suo stato d’animo attuale, però, Francesco Monte si sente di dire: “Ora sono felice. Sono soddisfatto di come stiano andando le cose e di come si stia delineando la mia personalità”.