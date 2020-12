Sky Sport Arena: “Sinner Day”

SKY SPORT

TENNIS

Il 26 dicembre su Sky Sport Arena sarà

“SINNER DAY”

Il giovane talento del tennis italiano si racconta

in uno speciale in onda alle 13, alle 16.30, alle 20.30 e alle 23.30:

“IO SONO SINNER”

Inoltre, dalle 9.15 in poi, la riproposizione dei match

vinti dall’altoatesino negli ultimi due anni

“Il nuovo che avanza”; quante volte abbiamo sentito questo slogan, a volte anche a sproposito, ma c’è un fenomeno tutto italiano a cui calza a pennello. Un fenomeno giovane e di grande talento che si sta facendo strada tra i grandi del tennis mondiale, con un’ascesa sempre più prepotente.

Questo fenomeno porta il nome di Jannik Sinner, che a Santo Stefano si racconterà a Sky in uno speciale a lui dedicato dal titolo “Io sono Sinner”, in onda in primo passaggio alle ore 13 su Sky Sport Arena.

Si tratta di un’intervista realizzata da Stefano Meloccaro in cui il 19enne tennista altoatesino racconta com’è nata la sua passione per questo sport, preferito allo sci, di cui era comunque un campioncino, parla delle sue aspettative e ripercorre questi ultimi due anni, in cui è salito dal numero 549 del mondo all’attuale numero 37.

Il racconto è integrato anche dalle parole del suo allenatore Riccardo Piatti e dall’analisi tecnica di Filippo Volandri sui miglioramenti messi in campo nell’ultimo anno.

Il 26 dicembre su Sky Sport Arena sarà un vero e proprio “Sinner Day”; infatti, oltre allo speciale, verranno riproposti nel corso della giornata anche i sette incontri da lui vinti negli ultimi due anni, ovvero, da quando ha fatto il suo esordio tra i professionisti del circuito ATP. Fra questi, la finale vinta a metà novembre a Sofia, nel torneo che lo ha portato al primo successo in carriera e a divenire contemporaneamente anche il più giovane tennista italiano a conquistare un titolo ATP.

___________________________________________________________________________________________

Di seguito la programma del “Sinner Day” di sabato 26 dicembre su Sky Sport Arena

Speciale: “Io sono Sinner”

ore 13, ore 16.30, ore 20.30 e ore 23.30

Match

ore 9.15 Sinner-Johnson (torneo di Roma 2019)

ore 11.15 Sinner-Kohlschreiber (Vienna 2019)

ore 13.30 Sinner-De Minaur (finale NextGen 2019)

ore 14.45 Sinner-Gombos (troneo di Marsiglia 2020)

ore 17 Sinner-Paire (torneo di Roma 2020)

ore 18.15 Sinner-Tsitsipas (torneo di Roma 2020)

ore 21.00 Sinner-Pospisil (finale torneo di Sofia 2020)

disponibile on demand, in streaming su NOW TV e su Sky Go, anche in HD

