IL RUGBY RIPARTE IL 7 MARZO

E’ il 7 marzo 2021 la nuova data di avvio delle competizioni FIR di interesse nazionale deliberata dal Consiglio Federale riunitosi il 22 dicembre in video-conferenza per l’ottavo incontro del 2020.

L’organo di governo del rugby italiano ha identificato la nuova data, che sostituisce quella originariamente prevista del 24 gennaio, in considerazione del protrarsi dell’emergenza pandemica e nell’intento di garantire la piena tutela e sostenibilità di tutte le componenti del movimento, in coerenza con la linea adottata dal Consiglio sin dalle prime fasi della pandemia da Covid-19 in Italia.

Anche la Campania dunque potrà rivedere scendere in campo regolarmente i propri atleti, con tutti i Club che avranno tempo e modo di riorganizzare le attività in vista della ripartenza.

L’identificazione della nuova data fa seguito alla pubblicazione della nuova mappatura dell’attività rugbistica di interesse nazionale pubblicata dal CONI a seguito di consultazioni con la FIR. In base a tale mappatura, il Campionato Italiano di Serie A Maschile e Serie A Femminile, la Serie B, la Serie C Girone 1, la Coppa Italia Femminile, il Campionato Italiano U18 Girone 1 e Girone 2 ed il Campionato U16 vanno ad aggiungersi alle competizioni delle Squadre Nazionali e delle Franchigie di Guinness PRO14 ed al Campionato Italiano Peroni TOP 10, la cui stagione 2020/21 è già regolarmente avviata.

Nel rispetto delle normative vigenti e compatibilmente con l’evoluzione dello scenario pandemico, il nuovo planning consentirà alle Società partecipanti di proseguire l’attività individuale presso i propri impianti sino al 31 gennaio, mentre dal primo di febbraio – ferme le disposizioni ad oggi in vigore – potranno avere inizio gli allenamenti collettivi e di contatto in vista dell’avvio delle competizioni.

Di seguito gli impegni dei Club campani nelle formule aggiornate dei rispettivi tornei:

Serie A Maschile (7 marzo-21 giugno). Una promozione in Peroni TOP10.

Tre Gironi da dieci squadre, suddivisi in due Pool da cinque squadre ciascuno. Incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool dello stesso Girone.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime tre classificate di ciascun Girone partecipano a un Girone Play-Off con gare di sola andata secondo il seguente schema:

Finale 1 – 13 giugno 2021

1° Girone 1 v 1° Girone 2

Finale 2 – 20 giugno 2021

1° Girone 3 v Perdente Finale 1 (turno casalingo in funzione dell’esito di Finale 1)

Finale 3 – 27 giugno 2021

1° Girone 1 v 1° Vincente Finale 1 (turno casalingo in funzione dell’esito di Finale 1)

La 1° classificata del Girone Play-Off è Campione d’Italia di Serie A e promossa nel Campionato Italiano Peroni TOP10 2021/22.

Girone 3 Pool A: Rugby Noceto, Romagna RFC, Pesaro Rugby, Cavalieri Prato Sesto, RC I Medicei

Girone 3 Pool B: Rugby Perugia, Civitavecchia Centumcellae, RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, UR Capitolina, Amatori Catania

Serie A Femminile (18 ottobre – 27 giugno)

Girone 1 a sei squadre è costituito su base meritocratica con inizio il 18 ottobre.

Quattro gironi territoriali da cinque squadre ciascuno.

Prima e seconda classificata del Girone 1 accedono direttamente alle Semifinali.

Terza e quarta classificata del Girone 1 e vincenti del primo barrage territoriale al secondo turno di barrrage.

Primo turno barrage – gara unica in campo neutro (6 giugno)

1° classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 3 (Vincente A)

1° classificata Girone 4 v 1° classificata Girone 5 (Vincente B)

Secondo turno barrage – gara unica in campo neutro (13 giugno)

3° classificata Girone 1 v Vincente A (Vincente C)

4° classificata Girone 1 v Vincente B

Semifinali – gara unica in casa della meglio classificata nel Girone Meritocratico (20 giugno)

1° classificata Girone 1 v Vincente D

2° classificata Girone 1 v Vincente C

Le due vincenti del turno di semifinale accedono alla Finale in gara unica in campo neutro del 26/27 giugno che assegna il titolo di Campione d’Italia Femminile.

Girone 5: Rugby Frascati Union, All Reds Roma, AMATORI TORRE DEL GRECO, Bisceglie Rugby, Belve Neroverdi

Serie B (7 marzo-27 giugno 2021) – due promozioni in Serie A

Quattro Gironi da dodici o undici squadre, suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno.

Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime classificate di ciascun Girone accedono ai play-off promozione con abbinamento a sorteggio (andata 20 giugno, ritorno 27 giugno) secondo il seguente schema:

Finale 1: Squadra A v Squadra B

Finale 2: Squadra C v Squadra D

Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella Serie A 2021/22.

Girone 4 Pool A: Pol. Paganica Rugby, Avezzano Rugby, Arvalia Villa Pamphili, Frascati RC 2015, Primavera Rugby, US Roma Rugby

Girone 4 Pool B: RUGBY BENEVENTO, PARTENOPE RUGBY, Ragusa Rugby Junior, Messina Rugby, CUS Catania

Serie C Girone 1 – (7 marzo-27 giugno 2021) – quattro promozioni in Serie B

Otto gironi su base geografica, a loro volta suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun Girone.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime otto di ciascun Girone saranno abbinate con criterio geografico per disputare quattro Play-Off promozione con gare di andata e ritorno definite tramite sorteggio secondo il spegnete schema:

Finale 1: Squadra A v Squadra B

Finale 2: Squadra C v Squadra D

Finale 3: Squadra E v Squadra F

Finale 4: Squadra G v Squadra H

Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella Serie B 2021/22.

Data la particolarità del Girone H che ingloba le compagini afferenti ai Comitati di Campania, Puglia e Sicilia, in cui convergono i Club delle Delegazioni del Molise, della Basilicata e della Calabria, una formula ad hoc verrà elaborata per ciascun torneo di Serie C regionale.

Il Comitato Regionale Campania renderà noti tutti i dettagli entro il prossimo mese di gennaio 2021.

Under 18 (7 marzo-27 giugno)

Quattro Gironi Elite di Area da 10/11 squadre, divisi in Pool da cinque/sei squadre ciascuno. Partecipano ai Gironi Elite di Area le nove squadre che ne avevano maturato il diritto al termine della Stagione 2018/19, più le due squadre che avrebbero partecipato allo spareggio interregionale.

Stagione regolare con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (6-13 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone accede alla Fase Finale Nazionale secondo il seguente schema:

Semifinali – gara unica in campo neutro – 20 giugno 2021

1° Girone Elite Area 1 v Girone Elite Area 2

1° Girone Elite Area 3 v Girone Elite Area 4

Le due vincenti del turno di semifinale alla Finale in gara unica in campo neutro il 27 giugno.

La vincente è Campione d’Italia Giovanile 2020/21.

Area 4 Pool A: UR Capitolina, Roma Legio Invicta XV, CUS Catania, Primavera Rugby, Lazio Rugby 1927

Area 4 Pool B: Pol. L’Aquila Rugby, RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, PARTENOPE RUGBY, RUGBY BENEVENTO, Frascati RC 2015, Avezzano Rugby

Under 16 (7 marzo-27 giugno 2021)

Attività organizzata su tre fasi.

Prima fase con Gironi Regionali/Interregionali gestiti dai Comitati Regionali, in funzione del numero di partecipanti, con mini-gironi.

La 1° classificata di ogni Comitato Regionale, per un massimo di quattro squadre, alla Fase Interregionale della propria Area di riferimento con Semifinali in gara unica in campo neutro il 6 giugno secondo il seguente schema:

Semifinale 1 Squadra A v Squadra B

Semifinale 2 Squadra C v Squadra B

Le vincenti alla Finale in gara unica in campo neutro. La vincente alla Fase Nazionale.

Si qualifica alla Fase Finale Nazionale la Vincente di ogni Fase Interregionale di Area (1-2-3-4).

Semifinali Nazionali con gara unica in campo neutro il 20 giugno 2021 secondo il seguente schema:

Semifinale 1 Vincente Area 1 v Vincente Area 2

Semifinale 1 Vincente Area 3 v Vincente Area 4

Le due vincenti alla Finale in gara unica in campo neutro del 27 giugno.