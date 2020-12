Paolo Simoni: “Porno Società”

Da venerdì 8 gennaio 2021 sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “PORNO SOCIETÀ”, il singolo di PAOLO SIMONI che anticipa “ANIMA”, il suo nuovo album di inediti, piano e voce, in uscita il 5 febbraio (pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music).

“Porno Società” è un brano dalle sonorità jazz con cui il cantautore emiliano-romagnolo ironicamente descrive la società occidentale che insegue le mode.

Nato a Comacchio (Ferrara) l’8 gennaio 1985, Paolo Simoni compie i primi passi nel mondo della musica iniziando a studiare, sin da bambino, la chitarra e l’organo. Ha frequentato il Conservatorio di Ferrara dove ha studiato pianoforte e teoria musicale. È stato allievo del maestro Pasquale Morgante con cui, più tardi, perfeziona lo studio dello strumento e della composizione musicale, e di Iskra Menarini, con cui ha studiato canto moderno. Nel 2004 consegue il diploma di sassofono presso la Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Nel 2007 il sodalizio discografico con la Warner Music.