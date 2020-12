Il Carnevale degli animali & Eine kleine Nacht

Sarà Gioele Dix la voce recitante de “Il Carnevale Degli Animali & Eine Kleine Nachtmusik”, uno dei concerti per i bambini pensati e realizzati per il periodo festivo nell’ambito del progetto “Grandi spettacoli per piccoli”.

Il concerto sarà in streaming dal 1 gennaio alle ore 11.00 sul sito e sulle pagine FB e YouTube del Teatro alla Scala e resterà online per una settimana.

La fiaba è realizzata con la collaborazione di Gioele Dix come voce narrante, un’introduzione di Nicola Savino, il coordinamento scenico di Lorenza Cantini, le luci di Marco Filibeck, mentre le scene saranno arricchite dalla fantasia grafica del disegnatore Riccardo Sgaramella.