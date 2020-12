Lampeggianti incuriosiscono Novate

Arrivano Polizia Locale e Vigili del Fuoco in via Repubblica, attirando l’attenzione di molti novatesi.

In molti si saranno infatti chiesti cosa sia successo dopo le 17 nella via pedonale.

Non è la quotidianità, per fortuna, vedere diversi lampeggianti accesi, nella via. E’ successo nel tardo pomeriggio, dopo che alcuni negozianti nei pressi del civico 23, hanno tirato un nastro per non fare camminare i pedoni troppo vicino ai negozi.

Questo perché la neve caduta ieri sul tetto delle case è diventata ghiaccio e quindi pericolosa in caso di caduta.

La neve che lentamente inizia a sciogliersi, invece di andare nelle grondaie ha iniziato a cadere, fortunatamente senza colpire nessuna persona. A quel punto i commercianti della via hanno anche pensato alla possibilità che il cornicione del tetto potesse cedere, con il rischio di provocare dei seri danni.

L’intervento della Polizia Locale e dei Vigili di Fuoco è servito per mettere in sicurezza la zona e tramite l’autogru togliere la neve dal tetto, scongiurando il pericolo di caduta sulla via.