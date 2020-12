Bollate. Arriva il Numero unico per le emergenze Covid

Una nuova iniziativa del Comune di Bollate per aiutare i cittadini colpiti dal Covid-19 o dalle restrizioni introdotte del Governo per contenere la pandemia. Si tratta di un Numero Unico per le Emergenze da Covid 19 che sarà attivo dal 3 dicembre e che potrà essere usato dai cittadini per una serie di necessità strettamente legate alla pandemia.

Il numero da comporre è il 800.47.47.47 e sarà attivo a partire dal 3 dicembre con i seguenti orari:

Da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. il venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30.

Ma vediamo concretamente a cosa serve il Numero Unico e come può aiutare i cittadini di Bollate.

Innanzitutto può essere usato per informazioni di ogni tipo sul Coronavirus e sulla relativa attivazione di servizi da parte del Comune. Ad esempio per richiedere la spesa e i medicinali a domicilio, per la consegna dei pasti, per l’assistenza domiciliare in quarantena, per un aiuto con la gestione degli animali domestici e per un supporto psicologico spesso necessario in questo periodo di difficoltà.

Inoltre si potrà chiamare anche per avere informazioni sugli spostamenti e sui servizi svolti dalla Croce rossa italiana o da altri operatori presenti sul territorio.

“in questo momento difficile per molte persone abbiamo pensato a un servizio che potesse davvero dare una mano a chi è solo e in difficoltà a causa della pandemia – ha detto l’Assessore ai Servizi alla Persona Lucia Albrizio. Il nostro desiderio è di offrire un supporto alla cittadinanza che si trova a gestire diverse difficoltà, trovando risposte semplici e precise indicazioni sull’attivazione dei servizi”.