Salvatore Maria Ruisi: “Gocce”

Uscito in radio e in digitale “Gocce”, primo singolo estratto dall’album d’esordio di Salvatore Maria Ruisi, in uscita nelle prossime settimane (prodotto da Fabio Rizzo e Donato Di Trapani e inciso presso lo studio di registrazione di Palermo INDIGO MUSIC): “ogni goccia, sommandosi alle altre, compone un unico e immenso grande pianto che accomuna tutti e che, come un fiume in piena, avvolgendoci non dà alcuna possibilità di scappare.”

Il brano, un mix di folk dal sound americano e canzone d’autore italiana, è accompagnato dal videoclip, ideato dallo stesso Salvatore Maria Ruisi insieme a Alessandro Giglio, art director di Adduma, il quale si è occupato di tutta la realizzazione del video: in mare aperto in una piccola zattera, Ruisi è circondato solo dal nulla se non da quelle infinite “gocce di universo senza sapore”. Solo e senza possibilità di vedere terra, il naufrago cerca di distrarsi in tutti i modi per annoiare il tempo e vivere ogni attimo del viaggio senza meta e destinazione.