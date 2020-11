Bring Me The Horizon: “POST HUMAN: SURVIVAL HORROR”

Venerdì 30 ottobre, è uscito “POST HUMAN: SURVIVAL HORROR” (RCA Records/Sony Music), il nuovo attesissimo EP dei BRING ME THE HORIZON, una delle rock band di maggior successo del Regno Unito (https://smi.lnk.to/PostHumanSurvivalHorror).

Senza mai smettere di spingersi oltre le loro barriere creative, anche durante il lockdown, i Bring Me The Horizon hanno realizzato un lavoro che ad oggi è senza dubbio uno dei loro progetti musicali più eccitanti, originali e complessi.

Le prime due tracce estratte dall’EP, “Parasite Eve” e il più recente brano “Obey” realizzato insieme al loro conterraneo inglese YUNGBLUD, hanno ricevuto un grande riscontro dalla critica e dal pubblico, con oltre 115 milioni di stream combinati audio e video.

Altri featuring presenti nell’EP sono le BABYMETAL, le Nova Twins e Amy Lee degli Evanescence.

Questa la tracklist di “POST HUMAN: SURVIVAL HORROR”:

1. Dear Diary,

2. Parasite Eve

3. Teardrops

4. Obey with YUNGBLUD

5. Itch For The Cure (When Will We Be Free?)

6. Kingslayer ft. BABYMETAL

7. 1×1 feat. Nova Twins

8. Ludens

9. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death feat. Amy Lee

La band ha anche annunciato il loro atteso tour nelle Arene, che avrà inizio il 21 settembre 2021 a Glasgow. Queste tutte le date nel Regno Unito: 21 settembre – Glasgow, The SSE Hydro; 22 settembre Cardiff, Motorpoint Arena; 24 settembre – Sheffield, FlyDSA Arena; 25 settembre – Birmingham, Utilita Arena; 26 settembre – London, The O2 Arena.