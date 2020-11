Rugby: quattro grandi match in onda su Sky

RUGBY

Sabato 21 novembre 2020,

quattro grandi match in onda su Sky

“TRI NATIONS”

“SUPER RUGBY” sudafricano

SEMIFINALI “MITRE 10 CUP” neozelandese

Domani, sabato 21 novembre, grande giornata di rugby su Sky, con quattro match da seguire, due in diretta e altrettanti in differita.

Fasi conclusive nella “Mitre 10 Cup”, il campionato che si gioca tra le province neozelandesi, arrivato alle semifinali. Si gioca in gara secca, quindi, domani scopriremo le due squadre che si giocheranno il titolo nella finale di sabato 28 novembre. Alle ore 7.05 il via alla sfida tra i campioni in carica dei Tasman e Bay of Plenty, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Nella seconda semifinale saranno di fronte Auckland, la squadra che ha vinto più titoli, e Waikato, da seguire in differita alle ore 12 su Sky Sport Collection.

Domani sarà anche il giorno del ritorno in campo dell’Argentina nel Tri Nations, dopo la clamorosa e storica vittoria di una settimana fa sugli All Blacks neozelandesi. Questa volta i “Pumas” si troveranno di fronte l’Australia. Live alle ore 9.45 su Sky Sport Arena.

Rimanendo sempre nell’emisfero sud, in serata appuntamento con la settima e ultima giornata del “Super Rugby” sudafricano, il torneo tra le migliori sette squadre del Sud Africa. Su Sky Sport Collection la sfida che potrebbe regalare il titolo ai Bulls, impegnati contro i Pumas. Differita alle ore 22.30 su Sky Sport Collection. Bulls padroni del loro destino, primi in classifica con 19 punti, due in più su Stormers e Sharks 17, che ancora nutrono speranze di vincere il torneo.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 7.05 “Mitre 10 Cup”: 10^ – semifinale:

Tasman-Bay of Plenty Sky Sport Uno e Sky Sport Arena diretta

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)

ore 9.45 “Tri Nations” – 4^ giornata:

Argentina-Australia Sky Sport Arena diretta

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)

ore 12 “Mitre 10 Cup”: 10^ – semifinale:

Auckland-Waikato Sky Sport Collection differita

(commento Moreno Molla e Federico Fusetti)

ore 22.30 “Super Rugby Sud Africa” – 6^ giornata:

Bulls-Pumas Sky Sport C