Chiara Ragnini, “La sera è ormai notte”

Chiara Ragnini: il nuovo videoclip e singolo nel foliage autunnale

Il video de La sera è ormai notte, tratto dal nuovo EP Disordine, è stato interamente girato nei boschi delle alture liguri, nella magica atmosfera del foliage autunnale

La sera è ormai notte è il nuovo singolo e video della cantautrice ligure Chiara Ragnini, tratto dall’EP Disordine fresco di pubblicazione e con il quale l’artista torna a farsi ascoltare, in un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore.

Il video su YouTube: https://bit.ly/la-sera-è-ormai-notte-video

In un periodo storico in cui siamo sovrastimolati dall’eccesso di informazioni, suoni ed impegni questo singolo, così come l’EP, è un elogio alla lentezza per segnare, a tre anni di distanza dall’ultimo disco La Differenza, il ritorno sulle scene dell’artista genovese.

“Questa canzone, dalle intense atmosfere autunnali” spiega Chiara “è stata ispirata da una poesia composta nel 1968 dal filosofo e giornalista piemontese Fulvio Romano. E’ una dichiarazione d’amore diretta e sincera, semplice nel suo essere immaginifica ed elegante, che racconta, attraverso le raffigurazioni nitide delle ultime sere novembrine, di un sentimento puro come l’amore fra due persone. Ora come non mai abbiamo bisogno di emozioni positive per affrontare i mesi a venire e la musica, come l’affetto, è un toccasana infallibile.”

Il singolo, in radio dal 20 novembre, è arricchito da un emozionante videoclip interamente girato nei boschi di Rezzo (IM) che vanta una ricchezza e diversità floristica particolare ed unica nel territorio ponentino ligure. Prodotto da Ithil Factory, vede dietro la macchina da presa la giovane regista imperiese Cagliostro, coadiuvata alle riprese e al montaggio da Eugenio Ripepi.