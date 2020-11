UNA PIAZZA PER SFERA EBBASTA

INAUGURATA OGGI A CINISELLO, IN COLLABORAZIONE CON SPOTIFY

PIAZZA GIONATA BOSCHETTI

Nelle ore che precedono l’uscita di Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta fuori questa notte alle 01.00 per Island Records, viene intitolata a Cinisello Balsamo una piazza in suo onore. Così, il comune di Cinisello, in collaborazione con Spotify Italia, ha scelto di rendere omaggio al ritorno del suo cittadino più noto. Poche ore fa Sfera Ebbasta ed il Sindaco Giacomo Ghilardi hanno rivelato la targa intitolata a Gionata Boschetti su cui è presente anche l’iconica firma rosso di Sfera.

Malgrado il successo il legame fra Sfera Ebbasta e le proprie origini rimane fortissimo e questa operazione certifica ulteriormente questa speciale relazione; collaborare con i più grandi artisti al mondo non vuol dire dimenticare da dove si viene. Per Sfera sarà qualcosa di tangibile che possa testimoniare parte del suo percorso mentre per i tanti fan, l’augurio è che possa essere un messaggio di speranza; lavorando sodo, anche partendo da zero, si può davvero lasciare un segno.

Queste le parole del Sindaco durante la cerimonia di inaugurazione:

“Come tutti saprete, la nostra città ha visto crescere uno tra i più importanti artisti italiani e internazionali. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, nonostante la sua giovane età, ha raggiunto una serie di traguardi estremamente importanti nel corso della sua carriera e ottenuto milioni di ascolti sulla piattaforma di streaming musicale Spotify. Traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo. Ciny, così da lui chiamata, oggi vuole conferire un simbolo di riconoscimento a questo artista, al nostro caro Gionata, Sfera Ebbasta.” E aggiunge “Pertanto sono fiero di dedicare l’intitolazione di questa piazza a suo nome. Con l’augurio che rappresenti soltanto una delle altre numerose pietre miliari che conterà nel corso della sua carriera! E che sia da esempio per le nuove generazioni, perché i sogni di ciascuno possano realizzarsi con l’impegno, la costanza, la passione, il rispetto per le persone e per il bene comune”