Lars Kepler – L’uomo dello specchio – In libreria

LONGANESI

L’UOMO DELLO SPECCHIO

di

LARS KEPLER

«Martin, parlare non è pericoloso», dice Pamela posandogli una mano sul

braccio. «Devi capirlo, lo fanno tutti e non succede nulla di male.» Lui lancia

un’occhiata verso l’ingresso e vede qualcuno immergersi rapidamente

nell’ombra dietro l’impermeabile di Pamela.

«Non ricordo niente.»

«Ma almeno ci provi?»

«Sì, davvero.»

«Però eri lì, devi aver visto tutto. Tu sai chi ha ucciso Jenny Lind…»

«No», esclama lui alzando la voce, con gli occhi pieni di lacrime.

«Ok, scusa.»

«Però durante l’ipnosi ho iniziato a vedere delle cose…»

È stato come se una lampada estremamente luminosa si fosse spenta di colpo

lasciandolo a battere le palpebre nel buio. Quando Erik Maria Bark gli ha chiesto

di raccontare quello che aveva visto, è stato come se gli occhi cominciassero ad

abituarsi all’oscurità. (…) «Continua», mormora Pamela.

«Voglio incontrare di nuovo l’ipnotista»

Nel nuovo romanzo della coppia d’oro del thriller nordico, attualmente per la terza settimana in prima

posizione nella classifica svedese, l’atteso ritorno del personaggio più amato dai lettori di Lars Kepler: Erik

Maria Bark, l’ipnotista.

In un parco giochi nel cuore di Stoccolma viene rinvenuto il cadavere di una ragazza scomparsa cinque anni

prima mentre tornava da scuola. L’assassino l’ha sollevata servendosi di un argano e l’ha brutalmente

uccisa. Le telecamere di sicurezza hanno inquadrato un testimone oculare che potrebbe fornire importanti

dettagli, ma l’uomo soffre di gravi disturbi psichici e afferma di non ricordare nulla di ciò che ha visto in

quella notte. La polizia deve ricucire i pezzi di questa storia, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia.

Per riuscirci, può contare sull’ispettore Joona Linna, duro, tenace, dotato di uno spirito d’osservazione

fuori dal comune e che non esita mai a ricorrere a metodi poco ortodossi per trovare un criminale. Per

carpire i segreti celati nella mente malata del testimone, Joona Linna decide di contattare uno

psicoterapeuta, un certo dottor Erik Maria Bark, l’ipnotista.