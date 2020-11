Fase Preliminare Benetton Rugby

Svelato il calendario della fase preliminare della Challenge Cup 2020/2021

A inizio settembre il consiglio di amministrazione dell’EPCR aveva concordato all’unanimità che per la stagione 2020/21 sarebbero stati introdotti nuovi formati per i tornei Heineken Champions Cup e Challenge Cup. La decisione di modificare i formati è stata presa, su base eccezionale, a causa dell’attuale situazione d’emergenza sanitaria e del suo continuo impatto sulle partite dei club in Europa.

La Challenge Cup 2020/2021 inizierà con 14 club – sei dal TOP 14, quattro dalla Premiership e quattro dal PRO14 – in un unico girone. Il torneo si svolgerà in otto weekend complessivi, con la fase preliminare costituita da quattro giornate (due di andata e due di ritorno) in cui le squadre partecipanti si scontreranno con altre due formazioni; i club della stessa lega non giocheranno l’uno contro l’altro. Senza la necessità di un sorteggio per la definizione del girone, le partite della fase preliminare della Challenge Cup 2020/2021 oggi sono state rese note.

LA FASE PRELIMINARE DEL BENETTON RUGBY

Il Benetton Rugby incontrerà la strada di due formazioni francesi dall’ottima qualità: lo Stade Français Paris Rugby e Agen Rugby.

Quattro giornate – due di andata e due di ritorno – contro le squadre transalpine per un calendario che recita queste date:

Round 1: Venerdì 11 dicembre, ore 18:30: Stade Français Paris vs Benetton Rugby

Round 2: Sabato 19 dicembre, ore 14:00: Benetton Rugby vs Agen

Round 3: Venerdì 15 gennaio, ore 21:00: Agen vs Benetton Rugby

Round 4: Sabato 23 gennaio, ore 14:00 Benetton Rugby vs Stade Français Paris

Duvenage e compagni inizieranno quindi la loro avventura europea l’11 dicembre. Terminata la fase preliminare, la fase ad eliminazione diretta del torneo consisterà in ottavi di finale, quarti di finale e semifinali, con la finale a Marsiglia nel fine settimana del 21/22 maggio 2021. Passano la fase preliminare e disputeranno gli ottavi di finale i primi otto club classificati alla conclusione del grande girone unico, insieme alle otto squadre provenienti dalla “maggiore” Heineken Champions Cup.

CLUB QUALIFICATI PER LA CHALLENGE CUP 2020/21:

PRO14: Benetton Rugby, Cardiff Blues, Zebre Rugby Club, Ospreys

TOP 14: Bayonne, Castres Olympique, Brive, Pau, Agen, Stade Francais Paris

Premiership: Newcastle Falcons, Leicester Tigers, Worcester Warriors, London Irish.