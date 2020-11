Hype Zulu, “Sai che”

HYPE ZULU

IL NUOVO SINGOLO

“SAI CHE”

disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

dal 24 novembre

Arriva in radio e in digitale da martedì 24 novembre “Sai che”, il nuovo singolo di Hype Zulu (Maqueta Records/Artist First) nato dopo un periodo di lontananza dalla sua comfort zone, dopo essersi trasferito per alcuni mesi fuori dal suo paese.

Un brano scritto in un momento in cui sono venute a galla le responsabilità e le insicurezze. Proprio la scrittura ha fatto emergere quei pensieri che spesso cerchiamo di affogare.

“Ho cercato di descrivere quella parte negativa di me – ha raccontato lo stesso artista – che mi sta rendendo sempre più distaccato verso chi mi ha solo donato del bene. Sono in un conflitto interiore insistente, lo stesso mi rende spesso bipolare, non riuscendo nemmeno io ad individuare le geometrie del mio carattere”.

https://www.instagram.com/hypezulu/

https://www.youtube.com/HypeZuluOfficial/

La produzione del singolo “Sai che” è affidata a Lorenzo Mazza, con Mix e Master di Francesco Trecapelli, con un videoclip molto semplice ma efficace, girato da Guido Calanca.

Hype Zulu ha precedentemente rilasciato, sempre con Maqueta Records, diversi singoli tra cui, “Giorno X” e “Come No” che hanno riscosso un grande successo nel mondo social, specialmente Tik Tok: i due brani hanno trovato gradimento fra i Tik-Toker più famosi che hanno condiviso e postato i pezzi, abbinandoli a diverse performance, facendoli diventare virali.