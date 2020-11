didio

INTENSO

Il nuovo singolo del cantautore italiano, già chitarrista di FRANCO BATTIATO, EROS RAMAZZOTTI e CRISTIANO DE ANDRÈ

È disponibile da oggi in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Intenso” (Adesiva Discografica/The Orchard), il nuovo singolo di didio, il nuovo progetto cantautorale di Osvaldo Di Dio, già chitarrista e collaboratore di artisti italiani del calibro di Franco Battiato, Cristiano De André ed Eros Ramazzotti.

Il brano racconta il tormento di un amore che non lascia scampo, al quale non si può far altro che arrendersi. Il protagonista è ossessionato da lei, la vede in sogno, la pensa continuamente e quando per caso la incontra “gli tremano i polsi e gli suda la vita”. Ma non vuole che i suoi timori e le sue insicurezze gli facciano sprecare questa occasione, come già successo in passato, “quando penso ai treni che ho perso mi sento un po’ giù…”. La sonorità del brano è suadente e sinuosa, perfettamente aderente al chiaro scuro del testo, un tango elettronico che ben rappresenta l’amore in questa epoca digitale.

“Intenso” arriva dopo la pubblicazione di altri quattro brani, “Mi gira la testa”, “Naufraghi”, “Inevitabile” e “I sogni di un’estate” (Adesiva Discografica), testo e musica di didio, con la produzione artistica di Osvaldo Di Dio e Paolo Iafelice mentre è stato mixato e masterizzato da Paolo Iafelice per Adesiva Discografica.

