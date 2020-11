MILANO SERRAVALLE – Comunicato chiusure

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione di competenza SATAP, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 28 Novembre 2020,verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A21 (Km 62+757) in uscita per Torino da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico ai caselli di Casei Gerola (Km 49+980) e Tortona (Km 63+647).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 26 Novembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Venezia per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (Km 2+620) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Rho Z.I./MI-Figino (Km 4+075) e S.S.33 Rho-Sempione (Km 2+620) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Rotatoria R1).

– Dalle ore 22:00 di Sabato 28 Novembre alle ore 06:00 di Domenica 29 Novembre 2020, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Sabato 28 Novembre alle ore 06:00 di Domenica 29 Novembre 2020, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Ovest (Km 11+900) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Novembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino (km 5+927) per carreggiata nord (direzione Usmate-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 26 Novembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino (km 5+927) da carreggiata nord (direzione Usmate-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo C.na Gobba-MM2 (km 9+720) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Novembre alle ore 06:00 di Venerdì 27 Novembre 2020, verrà chiuso al traffico il traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.113 Cernusco/Brugherio (km 15+760) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.208 Carugate (km 17+808) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 113 Cernusco/Brugherio (km 15+760).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Novembre alle ore 06:00 di Venerdì 27 Novembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.3 Cologno Nord-MM2 (km 14+525) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Cologno M.se-Q.re Bettolino Freddo (km 14+200).

Per lavori di manutenzione del verde, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di Lunedì 23 e Martedì 24 Novembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carnate (km 29+180) per carreggiata nord (direzione Lecco). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di Martedì 24, Mercoledì 25, Giovedì 26 e Venerdì 27 Novembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Usmate (km 29+180) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.