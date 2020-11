Bollate: sospensione sosta a pagamento

Come ogni anno, l’Amministrazione sospende la sosta a pagamento a Bollate, sia sulle strisce blu che su quelle gialle, per tutto il periodo natalizio.

Parcheggio libero e gratuito, dunque, dall’1 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021.

«L’obiettivo – spiega il Sindaco Francesco Vassallo – è, come sempre, garantire la mobilità sul territorio cittadino, facilitando il parcheggio di chi frequenta le vie del centro. Quest’anno in particolare, l’iniziativa vuole dare una mano in più ai tanti negozi che, grazie anche al parcheggio libero, potranno beneficiare di un numero maggiore di cittadini dedicati agli acquisti. Il tutto sempre nel rispetto delle regole nazionali anti Covid e del distanziamento che dovremo necessariamente continuare a mantenere anche nelle prossime settimane».