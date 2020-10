Le Blackpink: “the album”

Le BLACKPINK pubblicano oggi in tutto il mondo l’atteso primo album dal titolo “THE ALBUM” (YG Entertainment/Interscope Records).

Nel disco (lnk.to/BPthealbum) del quartetto K-Pop le collaborazioni con Selena Gomez e Cardi B.

Oltre in digitale, il disco è disponibile in Italia in versione CD Standard, Cd standard, Box Esclusive versione 1 e Box Esclusive versione 4. All’interno di questi box ci sono: CD Deluxe Versione 4/BOX, Postcard Set, 2 Fotografie, Sticker, Foto incorniciata.

In concomitanza con l’uscita del disco anche l’uscita del video “Lovesick Girls” (già top 3 tendenze di YouTube Italia) terzo singolo estratto dal disco dopo “How You Like That” (canzone decretata Song of the Summer agli MTV Video Music Awards che ha registrato diversi record su YouTube tra cui quello del maggior numero di views nelle prime 24 ore) e “Ice Cream”, brano con Selena Gomez arrivato ai vertici delle classifiche americane.

La storia delle BLACKPINK e del loro successo planetario è raccontata anche nel documentario disponibile dal 14 ottobre su Netlix Light Up The Sky.

Questa la Tracklist di “THE ALBUM”:

1. How You Like That

2. Ice Cream (feat. Selena Gomez)

3. Pretty Savage

4. Bet You Wanna (feat. Cardi B)

5. Lovesick Girls

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know