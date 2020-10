IL Pesce Parla: “La hit dell’estate (scorsa)”

Sta per arrivare nei Webstore o forse è già arrivata, nel senso di affermata, diventata famosa, “LA HIT DELL’ESTATE (SCORSA) “, il nuovo singolo della band pavese “IL PESCE PARLA”.

Il nuovo singolo de Il Pesce Parla è l’anti-tormentone, è una canzone che distrugge il mito dell’estate, delle vacanze italiane trascorse tutti insieme sotto l’ombrellone.

Lo ha annunciato la stessa band con un comunicato: “Il Pesce parla ma mica si svende, è pesce fresco…e poi anche volendo c’è il fermo biologico” La hit dell’estate non parla di Karaoke, club privati, racchettoni, bimbi per strada ma di gente sudata, stranieri in Italia con look improponibili e del sogno di una ragazza, la quale vuole avere successo come falsa invalida a Sanremo. La Hit dell’estate scorsa è quindi una canzone contro l’arrivismo a tutti i costi, la spettacolarizzazione del pietismo e lo storytelling da marketing di quart’ordine.

“Questa canzone invece è talmente ambiziosa che è stata costruita per aver avuto GIA’ successo e si smarca così dalle canzoni costruite ad hoc per avere successo nel futuro. Troppo facile, sono capaci tutti.”

“La hit dell’estate (scorsa)” è il terzo singolo de Il Pesce Parla, band vincitrice della XXXI edizione del concorso Rock Targato Italia. La hit segue l’incisivo e ironico rock di “POS?” e il punk-rock satirico di “Come Cattivik”.