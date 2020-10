Arese: 110 anni di Alfa Romeo

A Il Centro

Si celebrano i 110 anni di Alfa Romeo

A Il Centro di Arese si rivivono tutte le emozioni della Scuderia del

Portello con l’esposizione delle vetture che hanno fatto la storia della

casa automobilistica milanese

Il biscione è più di un semplice

marchio di una casa automobilistica. Rappresenta una

storia lunga più di un secolo costellata di successi

conquistati in pista e di modelli di auto amati in ogni parte

del globo. È il Made in Italy che ha conquistato il mondo.

A IL CENTRO di Arese si celebrano i 110 anni della

grande Alfa Romeo attraverso un avvincente percorso

storico che ripercorre l’evoluzione di una delle case

automobilistiche più iconiche della storia del nostro paese.

Dal 7 ottobre al 1° novembre 2020, IL CENTRO, in

collaborazione con la Scuderia del Portello, ospita la

Mostra di auto storiche Alfa Romeo per celebrare 110

anni di avanguardia tecnica ed innovazione attraverso

l’esposizione di quattro modelli unici della storica casa milanese che hanno segnato la

storia del design e dell’industria automobilistica italiana.

Per tutti gli appassionati di motori, e non solo, sarà un’occasione speciale per ammirare da

vicino dei veri e propri capolavori ingegneristici. Le auto, esposte nell’area eventi del mall

al primo piano, saranno l’Alfa Romeo 1900 Coupé Super Sprint, l’Alfa Romeo Giulietta

Berlina, l’Alfa Romeo Giulia 1300 TI e l’Alfa Romeo Alfetta Turbodelta.

La mostra è più di una semplice esposizione di automobili. È l’omaggio alla storia dell’Alfa

Romeo, una delle più grandi aziende italiane che, proprio ad Arese, ha portato avanti un

percorso costellato di grandi successi grazie a modelli di auto che hanno dettato le regole

di un design all’avanguardia, fuori dal tempo, dalle altissime prestazioni ed eleganza

raffinata e che è da 110 anni in pole position!

A IL CENTRO di Arese le emozioni non finiscono mai!