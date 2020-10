Teatro Litta: Io, Ludwig Van Beethoven

Dal 13 al 25 ottobre 2020 / Teatro Litta

produzione Compagnia Corrado d’Elia

Io, Ludwig Van Beethoven

progetto e regia di Corrado d’Elia

con Corrado d’Elia

tecnico luci Christian Laface, tecnico audio Gabriele Copes

grafica Chiara Salvucci, foto di scena Angelo Redaelli

immagine di locandina Laila Pozzo

organizzazione: Carlotta Spitaleri e Brigitte Elise Schiavon

In occasione della ricorrenza dei 250 anni dalla nascita di uno dei più grandi geni musicali, torna a grande

richiesta lo spettacolo di Corrado d’Elia, a narrarne lo sconfinato talento e insieme, la sua umanità.

Ludwig van Beethoven fu uno dei più grandi geni musicali mai esistiti.

Non si può comprendere il genio con occhi normali, non rientra in nessuna categoria e la sua complessità

non si può afferrare. Indagarne la vita vuol dire accostarsi ad altezze umanamente insolite, rubarne per un

istante la grandezza e la follia per raggiungere ebrezze ed emozioni insperate.

Così, partendo da una passione antica, ci accostiamo a Beethoven con emozione per indagarne i tanti

misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo, il suo talento, gli amori profondi e contrastati, le

sue durezze e soprattutto la sua musica, la sua musica immortale.

E quella Nona Sinfonia, quei quattro movimenti così conosciuti e amati che hanno cambiato la storia della

musica per sempre.

Perché Beethoven aspettò dieci anni per comporre la Nona avendone la musica già in testa?

Cosa successe in quei dieci anni?

Cosa cambiò nel mondo che lo circondava e cosa successe dentro di lui, e, soprattutto, come si preparò alla

serata della prima rappresentazione, a Vienna, il 7 maggio del 1824?

Ci vuole tempo per raccontare la bellezza.

Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo come mai abbiamo fatto prima.

GLI ALBUM DI CORRADO D’ELIA sono eventi scenici quasi intimi, privati, come potrebbe esserlo un

album di vecchie fotografie da mostrare con pudore. Sono racconti di passioni, percorsi poetici che ogni

volta coinvolgono ed emozionano, sospendendo il

tempo, in uno stato di totale condivisione con il pubblico. Assoli suggestivi ed intensi che l’attore-autore

racconta sul palco in profonda solitudine.

La produzione della Compagnia si distingue da sempre per la sua originalità e per la capacità di attrarre

l’attenzione del pubblico e della critica, che le ha attribuito nel corso degli anni numerosi premi e

riconoscimenti. Il gruppo che costituisce la Compagnia, pur rinnovatosi nel tempo, è caratterizzato da un

nucleo stabile formato da artisti, operatori culturali e rappresentanti della società civile che lavorano in

modo continuativo intorno alla figura del regista e attore Corrado d’Elia che ne è riferimento artistico ed

organizzativo fondamentale. Obiettivo comune è la promozione, la diffusione del teatro e della cultura in

genere attraverso la produzione di spettacoli e lo sviluppo di linguaggi e progetti capaci di dialogare col

presente e con le diverse forme dell’arte, della comunicazione e dell’immagine. La Compagnia, oltre

all’attività di tournée su tutto il territorio nazionale, è presente stabilmente a Milano con un’intensa

stagione in ospitalità presso diverse sale cittadine. Ha fondato ed è stata per 18 anni, fino al dicembre 2015,

la compagnia di riferimento del Teatro Libero di Milano.

