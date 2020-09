NoLo Fringe Festival – seconda edizione

Dall’8 al 13 settembre il quartiere milanese di NoLo sarà animato dalla seconda edizione del NoLo Fringe Festival, la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi e perfino una palestra!

Prosa, stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche musica, spettacoli per bambini e una caccia al tesoro.

Un palinsesto di oltre 40 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, per soddisfare tutti i gusti, con un’attenzione particolare agli spettacoli all’ aria aperta, itineranti e interattivi.

Il festival invaderà NoLo, il quartiere di Milano a Nord di Loreto (MM Pasteur) che in

questi anni sta vivendo una grande trasformazione. Un quartiere composto da tante

anime che lo rendono speciale: la comunità virtuale molto coesa e affiatata del gruppo

Nolo Social District, l’entusiasmo propositivo dei genitori del Parco Trotter, la varietà

multietnica e colorata delle tante attività commerciali di Via Padova, fino a chi nel

quartiere non abita, ma trova nei locali della zona un’atmosfera unica in città.

Il festival è diviso in due parti: il programma ufficiale nel quale sei compagnie,

selezionate tramite bando, ogni sera andranno in scena sui sei “palchi” principali del

festival e poi un Fringe Extra che raccoglie altri spettacoli, performance e incontri in

diversi luoghi del quartiere.

Il NoLo Fringe Festival si svolge con il patrocinio del Comune di Milano ed è all’interno del palinsesto di “Aria di Cultura”. Rientra ne Lacittàintorno, il programma di Fondazione Cariplo che incoraggia gli abitanti dei quartieri fragili a riattivare e dare

nuovi significati agli spazi disponibili, al fine di migliorare la qualità della vita e stimolare nuove geografie cittadine, attraverso la promozione di attività culturali e artistiche nei quartieri di Adriano, via Padova, Corvetto e Chiaravalle. www.lacittaintorno.it